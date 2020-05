Le Centre de coordination pour le TLD .RU/.?? devient partenaire du EURid UNESCO World Report sur les noms de domaine internationalisés





Le Centre de Coordination pour le TLD .RU/.??, qui gère le registre des domaines russes, est à présent partenaire du EURid UNESCO World Report sur les noms de domaine internationalisés (IDN ? Internationalised Domain Names). L'étude rassemble les données sur les IDN issues de plusieurs sources, dont notamment celles de l'enquête annuelle Top Domain Registeries portant sur les registres du monde entier.

En 2020, grâce à la contribution du Centre de coordination, l'enquête annuelle sur les IDN a été considérablement élargie pour y inclure des questions liées aux problèmes d'acceptation universelle, en particulier le déploiement des IDN et des adresses électroniques internationalisées dans les systèmes de registre ccTLD. À l'initiative du Centre de coordination, des questions supplémentaires ont été ajoutées, portant sur les formats IDN disponibles dans les systèmes de registre et les services WHOIS (les services de recherche en ligne pour obtenir des informations sur les noms de domaine). Parallèlement, une attention particulière a été portée à l'adoption de normes techniques pertinentes, qui est aujourd'hui certainement une des questions les plus urgentes quant à la promotion future des noms de domaine internationalisés. L'enquête a pour objectif d'également récolter des informations pour savoir dans quelle mesure les registres rendent les boîtes aux lettres électroniques internationalisées disponibles pour une utilisation par les bureaux d'enregistrement et les inscrits et sur la manière dont les registres prennent en charge les jeux de caractères internationalisés dans les serveurs de messagerie.

« L'objectif principal de cette enquête étendue est d'obtenir plus d'informations sur la manière dont les registres ccTLD dans les différentes régions du monde prennent en charge les IDN et les boîtes de messagerie internationalisées. Nous aimerions également en savoir plus sur les solutions techniques utilisées au niveau du registre et sur les bancs d'essai de messageries internationalisées qui ont déjà été créés pour les utilisateurs finaux dans différents pays. Nous espérons que nos répondants partageront leurs résultats et découvertes en ce domaine », a expliqué Maria Kolesnikova, analyste en chef du Centre de coordination et présidente de la Universal Acceptance Local Initiative.

« Nous sommes ravis de commencer notre partenariat avec le Centre de coordination pour le TLD .RU/.??. Nous sommes convaincus que cela aidera le Rapport mondial IDN à devenir une référence non seulement pour les données IDN, mais aussi sur les meilleures pratiques IDN pour soutenir la communauté IDN mondiale », a ajouté Giovanni Seppia, External Relations manager d'EURid.

À propos d'EURid

EURid est l'organisation à but non lucratif qui exploite les domaines de premier niveau .eu, .?? et .??, à la suite d'un appel d'offres et d'une nomination par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités. Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité des données, EURid est certifié pour la norme de sécurité ISO27001 depuis 2013. EURid est également enregistré par le système européen de management environnemental et d'audit (EMAS), qui est une expression de son engagement environnemental. EURid a son siège à Diegem (Belgique) et des bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République tchèque) et Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

À propos du Centre de coordination pour le TLD .RU/.??

Le Centre de coordination pour le TLD .RU/.?? est un registre de domaines de premier niveau de code de deux pays, .RU et .??. La mission générale du Centre de coordination est d'assurer le développement d'Internet en Russie conformément aux intérêts des communautés Internet nationales et mondiales. Le Centre de coordination est habilité à établir les conditions générales d'enregistrement des noms de domaine en .RU et .??, à accréditer les bureaux d'enregistrement et à mener des projets liés au développement des domaines russes de premier niveau. Le Centre de coordination soutient des projets sociaux et technologiques qui favorisent la promotion et l'expansion d'Internet. Plus d'informations sur https://cctld.ru/en/.

