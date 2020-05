/R E P R I S E -- Avis de convocation - COVID-19 : une pression insoutenable pour la chaîne alimentaire. Il y a urgence d'agir!/





LONGUEUIL, QC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le secteur agroalimentaire a su maintenir un approvisionnement continu tout au long de la crise. Les mesures de sécurité additionnelles, la fermeture complète ou partielle de maillons importants comme les abattoirs, l'effondrement du marché des HRI (hôtellerie, restauration, institutions), les perturbations sur les marchés et l'enjeu de la main-d'oeuvre représentent toutefois des coûts importants, voire insurmontables pour des milliers d'entreprises des secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire. Cette précarité met sous pression l'intégrité de l'offre alimentaire aux citoyens, qui dépend de la capacité de chaque maillon à jouer son rôle efficacement.

À l'occasion d'une conférence de presse et au nom de tout le secteur agroalimentaire, l'Union des producteurs agricoles (UPA), Sollio Groupe Coopératif, Agropur Coopérative, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) et le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) lanceront un message à l'endroit des gouvernements canadien et québécois : il y a urgence d'agir.

Quoi :

Conférence de presse COVID-19 : une pression insoutenable pour la chaîne alimentaire. Il y a urgence d'agir!

Qui :

Marcel Groleau , président général, Union des producteurs agricoles

, président général, Union des producteurs agricoles Ghislain Gervais , président, Sollio Groupe Coopératif

, président, Sollio Groupe Coopératif Roger Massicotte , président, Agropur Coopérative

, président, Agropur Coopérative Sébastien Lacroix, président-directeur général, Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière

Sylvie Cloutier , présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec

Quand :

Jeudi 7 mai dès 9 h 30

Où :

Devant la Maison de l'UPA, 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil

Toutes les mesures nécessaires pour assurer une distanciation sociale seront prises.

L'UPA n'offrira pas de support technique pour la sonorisation.

Web :

En direct sur les pages Facebook de l'UPA et de Sollio Groupe Coopératif

