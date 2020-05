Taulia annonce des solutions pour soutenir gratuitement les clients pendant la COVID-19





Taulia, le leader des solutions technologiques de fonds de roulement a annoncé aujourd'hui qu'il proposait gratuitement trois solutions d'analyse de trésorerie à ses clients pour les aider à exécuter leurs stratégies de fonds de roulement, à renforcer leurs chaînes logistiques et à gérer les risques en ces temps difficiles. La crise COVID-19 a frappé les entreprises de manière sans précédent et Taulia prend des mesures pour aider ses clients à traverser cette période délicate.

Brady Cale, directeur de la technologie chez Taulia, déclare : "Nous proposons ces solutions à nos clients car nous pensons qu'elles peuvent avoir un impact immédiat sur la façon dont les entreprises gèrent la crise. Nos clients sont la partie la plus importante de notre entreprise et nous voulons nous assurer que nous leur fournissons la technologie qui leur permettra de répondre aux besoins urgents de leurs clients, fournisseurs et employés."

Un responsable de la trésorerie d'Airbus, utilisateur actuel de la plateforme d'analyse de la chaîne logistique financière, déclare : "La trésorerie d'Airbus a besoin d'effectuer des analyses de données dans un délai très court. Les conditions préalables comprennent un accès rapide aux données, qui ont été mises à jour en temps réel et sont facilement personnalisables. Cela permet de tirer parti des capacités de la plateforme Taulia et d'éviter les extractions et le broyage des données de plusieurs systèmes SAP à chaque fois qu'il faut évaluer les fournisseurs. Et bien sûr, un autre avantage clé du module d'analyse de Taulia SCF consiste à fournir en temps réel l'état des performances du programme de paiement anticipé à notre direction générale d'Airbus."

Les entreprises dépendent de la santé de leur chaîne logistique ; les responsables de la trésorerie et les directeurs financiers sont soumis à des pressions pour maintenir les fournisseurs et les employés à flot, tout en respectant leurs obligations en matière de dette et en maintenant leur notation de crédit. Pour relever ce défi, Taulia est fière de proposer gratuitement ses solutions d'analyse de trésorerie : prévisions de trésorerie, analyse de la chaîne logistique financière et planificateur de scénarios de trésorerie jusqu'au 31 août 2020.

Ces outils peuvent aider les entreprises à gérer cette incertitude économique et à se positionner pour sortir de la crise avec des finances solides et une chaîne logistique robuste.

Prévisions de liquidités - après l'agrégation de données en temps réel et de données historiques, l'apprentissage machine est appliqué pour générer des informations qui permettent de prendre rapidement des décisions stratégiques, ce qui est essentiel dans l'environnement actuel.

- après l'agrégation de données en temps réel et de données historiques, l'apprentissage machine est appliqué pour générer des informations qui permettent de prendre rapidement des décisions stratégiques, ce qui est essentiel dans l'environnement actuel. Analyse de la chaîne logistique financière - une meilleure compréhension des programmes de paiement pour améliorer la santé de la chaîne logistique et faciliter la conformité régionale.

- une meilleure compréhension des programmes de paiement pour améliorer la santé de la chaîne logistique et faciliter la conformité régionale. Planificateur de scénarios de trésorerie - offre une visibilité sur les possibilités de tirer parti d'un fonds de roulement flexible et donne un aperçu des références de l'industrie pour aider à la planification stratégique à long terme.

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions de fonds de roulement, dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l'association unique de sa plateforme technologique de pointe, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique, en effectuant la transition entre des pratiques de gestion des fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles et des stratégies d'optimisation des fonds de roulement basées sur la technologie. La vision de Taulia consiste à créer un monde où chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de 2 millions d'entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars par an. Certaines des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca, Nissan et Vodafone, font confiance à Taulia.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 06:10 et diffusé par :