La Société Canadian Tire annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2020





Les fondamentaux solides du commerce de détail et la croissance du cybercommerce ont soutenu la performance au cours du trimestre

La Société est en bonne position pour livrer concurrence à long terme

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC; TSX : CTC.A) a publié aujourd'hui les résultats de son premier trimestre clos le 28 mars 2020.

« Les véritables valeurs d'une société ressortent dans une période comme celle que nous vivons. Pour la Société Canadian Tire, cela signifie être présente pour les Canadiens, peu importe les épreuves auxquelles ils font face. Depuis près d'un siècle, nous avons relevé le défi que pose l'environnement de détail en constante évolution, et la période que nous vivons ne fait pas exception. Nous sommes une Société résiliente, fondée sur un modèle d'affaires unique et soutenue par un important réseau de marchands associés, un assortiment multicatégories, notre programme Récompense Triangle emblématique et les solides activités des Services Financiers », a affirmé Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Je suis incroyablement fier de notre rapidité d'adaptation et de tout ce que nous avons accompli au cours des dernières semaines, notamment de la contribution de nos marchands associés et des braves travailleurs de première ligne. »

« À ce jour, notre performance en matière de cybercommerce a fait un bond prodigieux dans toutes nos enseignes, et nous avons accéléré nos investissements prévus dans nos capacités numériques afin de répondre au désir accru de nos clients pour le magasinage en ligne. Les premiers résultats du deuxième trimestre sont très encourageants, et j'ai confiance que nous continuerons à exercer nos activités avec succès dans cette nouvelle normalité et à exceller à long terme », a ajouté M. Hicks.

FAITS SAILLANTS

La sécurité des clients et des employés demeure la priorité de la Société, ce qui atteste de sa solidité d'exploitation, de sa résilience et de son agilité dans la gestion de la crise de la COVID?19 :

D'importantes mesures de sécurité ont été mises en place, notamment l'installation d'écrans en plexiglas aux caisses et d'autocollants sur le plancher, le rehaussement des protocoles de nettoyage en magasin, la réduction des heures d'ouverture des magasins Canadian Tire, la mise en place du ramassage en bordure de magasin et la fermeture des magasins d'enseignes non essentielles;



Un paiement de soutien spécial a été instauré pour les travailleurs de première ligne;



Le Fonds de réponse à la COVID-19 de cinq millions de dollars a été mis sur pied en vue de soutenir les travailleurs de première ligne dans les services de soins de santé et dans la collectivité en leur fournissant des produits essentiels et de l'équipement de protection individuelle;



Les marchands associés ont donné plus de 300 000 masques, 200 000 paires de gants et 20 000 litres de désinfectant pour les mains aux hôpitaux, aux centres d'hébergement et de soins de longue durée et aux organismes communautaires dans le besoin.

Malgré les répercussions sans précédent de la COVID-19 sur les activités des consommateurs, le Groupe détail Canadian Tire a réalisé des ventes dans les magasins comparables de 0,7 pour cent par rapport à un premier trimestre exceptionnel en 2019, ce qui marque le 24 e trimestre consécutif de croissance positive des ventes comparables :

Avant la pandémie, les ventes comparables consolidées se positionnaient à 1,3 pour cent par rapport à l'exercice précédent;



Au cours du trimestre, les ventes dans les magasins comparables consolidées dans l'ensemble de la Société sont demeurées relativement stables, à (0,3) pour cent, comparativement à une performance record de 6,1 pour cent au premier trimestre de 2019.

Au cours du trimestre, le bénéfice par action (« BPA ») dilué a subi l'incidence négative de l'effet important de la pandémie sur l'économie mondiale :

Le BPA dilué s'est établi à (0,22) $ et le BPA dilué normalisé, à (0,13) $ comparativement à 1,12 $ à l'exercice précédent;



La performance pour le trimestre a subi l'incidence des facteurs suivants :



La baisse des produits des enseignes SportChek, Mark's et Helly Hansen en raison de la fermeture de magasins;





Une hausse additionnelle de 44,9 millions de dollars, ou de 0,43 $ pour le BPA, de la correction de valeur des créances sur prêts, comprenant un montant de 30 millions découlant des changements dans le contexte macroéconomique et un montant de 14,9 millions découlant de la probabilité accrue de défaillance des détenteurs de cartes;





Une charge nette de 41,8 millions de dollars, ou de 0,44 $ pour le BPA, attribuable à la baisse importante du cours de l'action de la Société pendant le premier trimestre par rapport à la fin de l'exercice, ce qui a donné lieu à un ajustement à la valeur de marché des couvertures des actions de la Société liées aux attributions de rémunération fondée sur des actions;





Une perte de change non liée à l'exploitation de 7,1 millions de dollars, soit 0,09 $ pour le BPA, comptabilisée par Helly Hansen en raison d'une dépréciation importante de la couronne norvégienne.

Canadian Tire a pris des mesures draconiennes afin de s'assurer une situation de trésorerie solide et une souplesse financière au cours du trimestre, notamment :

Nous avons tiré avantage de notre relation avec les banques canadiennes et de notre rang élevé dans les marchés boursiers pour obtenir une facilité de crédit additionnelle de 650 millions de dollars auprès de quatre institutions financières canadiennes, en plus des véhicules de financement existants à la disposition de la Société et de ses entités liées;



Nous avons suspendu le rachat d'actions;



Nous avons mis en oeuvre un plan de gestion prudente du fonds de roulement et des coûts d'exploitation dans l'ensemble de l'entreprise;



Nous avons reporté certaines dépenses d'investissement prévues en 2020 dans toutes les catégories de projets, tout en maintenant notre investissement dans les initiatives stratégiques clés comme le cybercommerce.

La Société a grandement accéléré ses efforts en matière de numérique et de cybercommerce dans toutes ses enseignes afin de s'adapter aux comportements des clients qui évoluent rapidement :

Les ventes de cybercommerce ont augmenté de 44 pour cent au cours du trimestre, favorisées par une croissance de près de 80 pour cent chez Canadian Tire;



Le ramassage en bordure de magasin a été mis en place à l'échelle nationale dans tous les magasins Canadian Tire, ce qui a fait en sorte que la majorité des commandes Cliquez et ramassez ont été désignées comme étant des commandes de ramassage en bordure de magasin;



Les volumes de commande moyens quotidiens du cybercommerce ont augmenté chez Canadian Tire, passant de 5 000 avant l'éclosion de COVID-19 à plus de 80 000 en avril, des mesures de stabilisation du site Web ayant été déployées.

APERÇU CONSOLIDÉ

Les ventes au détail consolidées ont diminué de 75,7 millions de dollars, ou 2,7 pour cent, au premier trimestre. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail consolidées ont diminué de 2,3 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits consolidés ont diminué de 46,1 millions de dollars, ou 1,6 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits consolidés ont diminué de 24,9 millions de dollars, ou 1,0 pour cent, au cours du trimestre.

Le BPA dilué s'est établi à (0,22) $ et le BPA dilué normalisé, à (0,13) $ comparativement à 1,12 $ à l'exercice précédent, en raison de l'incidence négative de l'effet important de la pandémie sur l'économie mondiale.

La Société poursuit son programme d'efficacité opérationnelle et s'attache à réaliser sa cible d'économies annualisées de 200 millions de dollars d'ici 2022 annoncée précédemment.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion pour de l'information sur les éléments de normalisation, et à la section 3 pour de l'information sur les « Événements importants ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre ».

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les résultats financiers suivants reflètent la performance au premier trimestre de 2020 par rapport au premier trimestre de 2019.

Les produits du secteur Détail ont diminué de 2,4 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont diminué de 1,8 pour cent.



Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 2,2 pour cent et les ventes comparables, de 0,7 pour cent.



Les ventes au détail de SportChek ont diminué de 13,1 pour cent et les ventes comparables, de 1,8 pour cent.



Les ventes au détail de Mark's ont diminué de 15,3 pour cent et les ventes comparables, de 4,5 pour cent.



Les produits d'Helly Hansen se sont chiffrés à 121,5 millions de dollars pour le trimestre, une baisse de 7,3 pour cent. Sur la base d'un taux de change constant, les produits d'Helly Hansen ont augmenté de 0,6 pour cent.



Le bénéfice avant impôt normalisé a diminué de 78,6 millions de dollars en raison de l'incidence négative de l'effet important de la pandémie sur l'économie mondiale.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion pour de l'information sur les éléments de normalisation, et à la section 3 pour de l'information sur les « Événements importants ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre ».

APERÇU DE CT REIT

Comme il a été annoncé dans le communiqué sur les résultats de CT REIT au premier trimestre de 2020 publié le 4 mai 2020, CT REIT a conclu des investissements totalisant 42,6 millions de dollars, et 96,5 pour cent des locataires se sont acquittés de leurs obligations en matière de loyer au 1er mai 2020.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Au premier trimestre de 2020, les produits ont augmenté de 13,1 millions de dollars, ou quatre pour cent, par rapport à l'exercice précédent, en raison de la hausse des frais de carte de crédit résultant de la croissance de 4,2 pour cent des créances moyennes brutes par rapport à l'exercice précédent.

La marge brute en dollars a diminué de 22,2 pour cent par rapport à l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à l'augmentation de 44,9 millions de dollars de la correction de valeur des créances sur prêts au cours du trimestre.

Le bénéfice avant impôt a diminué de 37,6 pour cent au premier trimestre pour s'établir à 70,2 millions de dollars.

Les Services Financiers continuent de maintenir un niveau de liquidités bien supérieur aux minimums réglementaires requis.

Se reporter à la section 3 pour de l'information sur les « Événements importants ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre ».

ASPIRATIONS FINANCIÈRES

Comme il a été annoncé précédemment, les aspirations financières de la Société couvraient une période de trois ans se terminant en 2020. Bien que la Société demeure déterminée à réaliser une croissance durable à long terme, il existe une grande incertitude quant à la durée et à la gravité de la COVID-19 et à son incidence sur l'économie, sur la demande des consommateurs et sur les activités de la Société. Par conséquent, la direction retire ses aspirations financières sur trois ans (2018 à 2020) annoncées précédemment.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont chiffrées à 69,1 millions de dollars au premier trimestre, une baisse comparativement à 79,8 millions au premier trimestre de 2019.

Le total des dépenses d'investissement a augmenté de 7,4 millions de dollars au premier trimestre de 2020 pour s'établir à 114 millions.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

La Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 1,1375 $ par action. Ces dividendes sont payables le 1er septembre 2020 aux actionnaires inscrits aux registres au 31 juillet 2020. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHAT D'ACTIONS

Le 7 novembre 2019, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant additionnel de 350 millions de dollars en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de l'exercice 2020. Au 28 mars 2020, des actions pour un montant de 107,8 millions de dollars avaient été rachetées. Les rachats ont été suspendus après le 13 mars 2020.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Le 14 février 2020, la Bourse de Toronto a accepté l'avis d'intention de la Société en vue d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter un nombre maximal de 5,5 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote entre le 2 mars 2020 et le 1er mars 2021.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives aux termes des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes, y compris l'éclosion de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 2.8, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2019 et à la section 10, « Principaux risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 28 mars 2020, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 7 mai 2020. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

