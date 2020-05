Titre : Chèque emploi-service - La COPHAN réclame le statut patronal lors des négociations pour un décret sur les conditions de travail des services d'aide à domicile





MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) appuie la démarche du Syndicat québécois des employées de service (SQEES-FTQ) du 28 avril dernier concernant une demande officielle afin de décréter les conditions de travail dans le secteur des services d'aide à domicile, qui comprend notamment les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), les agences privées de travail temporaire et les travailleuses et travailleurs autonomes ou employés dans le cadre du programme Chèque emploi-service (CES) qui offrent de l'aide et des soins à domicile.

À cet effet, nous avons interpellé le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet, afin que la COPHAN obtienne le statut patronal pour représenter les autogestionnaires du CES qui agissent comme patrons avec comme profit, leur propre qualité de vie. Notre revendication se fonde sur la Loi sur le développement durable, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour affirmer que les organismes représentant les personnes handicapées doivent être consultés concernant toute décision ayant un impact sur la vie des personnes handicapées.

La COPHAN doit avoir une place à la table de négociation sans quoi le CES doit être exclu du décret puisque les autogestionnaires n'auront pas de représentants.

SOURCE Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :