RBC protège la santé des aînés en les outillant pour qu'ils puissent effectuer leurs opérations bancaires à domicile





Les aînés utilisent activement Banque en direct et l'appli Mobile RBC

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Tout en continuant d'apporter une aide financière aux milliers de Canadiens qui subissent les conséquences de la COVID-19, RBC s'efforce aussi de protéger la santé des aînés en les outillant pour qu'ils puissent effectuer leurs opérations bancaires en ligne. Et cela fonctionne. RBC a mis sur pied des initiatives de soutien personnalisé, y compris des services conçus expressément pour les aînés, qui contribuent à renforcer le message suivant : restez à la maison afin d'éviter les risques de contagion. En seulement quelques semaines, le nombre de clients de 60 ans ou plus qui se sont inscrits aux services numériques et qui effectuent des télévirements et des paiements en ligne a augmenté considérablement.

« Alors que les collectivités sont perturbées et que nous offrons notre aide et notre soutien dans tout le pays, nous voulons porter une attention particulière aux gens les plus vulnérables, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Nous mettons à la disposition des aînés les outils et les ressources dont ils ont besoin pour effectuer leurs opérations bancaires à la maison. Nos équipes prennent contact avec eux afin de leur proposer des ressources et des tutoriels sur les opérations bancaires en ligne, ainsi que pour leur fournir une aide personnalisée au besoin. »

Afin de joindre ses clients qui, en temps normal, se rendent en succursale, RBC a mis en place des programmes de communication d'un bout à l'autre du pays. L'objectif est de communiquer avec près d'un million de clients - dont plus de 60 % sont des aînés - afin de se renseigner sur leurs besoins en matière de soutien financier et de les aider, au besoin, à s'inscrire aux services bancaires numériques et à les utiliser avec assurance.

Aide aux aînés

Conformément aux recommandations du gouvernement relatives à l'isolement volontaire des aînés, RBC offre un accès prioritaire à ceux qui se présentent dans les succursales ouvertes pour des besoins bancaires essentiels qui ne peuvent être satisfaits qu'en personne. En outre, les télécentres RBC offrent un service prioritaire aux aînés. Il n'y a aucune mesure à prendre. Le profil des clients, y compris leur âge, est déterminé lorsqu'ils appellent nos télécentres en utilisant leur carte bancaire. Actuellement, nous recevons chaque semaine plus de 40 000 appels d'aînés. En majorité, ces appelants demandent de l'aide en ce qui a trait :

aux virements de fonds ;

aux paiements de factures ;

à l'inscription à Banque en direct.

Les aînés adoptent et utilisent activement les services numériques

De la mi-mars à la mi-avril seulement, RBC a enregistré une hausse de 84 % de l'inscription des aînés aux services numériques - ainsi qu'une hausse de 210 % de l'utilisation de ces services par les aînés qui y étaient déjà inscrits, mais qui ne les avaient pas utilisés activement depuis six mois ou plus. Cette utilisation accrue comprend celle des aînés qui ont recours chaque semaine à Banque en direct et aux options mobiles pour effectuer des télévirements (en hausse de 55 %) et des paiements (en hausse de 12 %).

Ressources à l'intention des aînés

RBC a établi un site Web où se trouvent des tutoriels vidéo et des guides d'instructions visant à aider les Canadiens à effectuer leurs opérations bancaires de la maison. On y montre notamment comment s'inscrire à RBC Banque en direct, comment télécharger l'appli Mobile RBC, comment réinitialiser son mot de passe, et comment effectuer diverses opérations bancaires au moyen de ces modes de prestation. On peut accéder aux tutoriels depuis le site rbc.com/banquefacile.

Boomerang, optimisé par RBC Projet Entreprise, est un réseau social permettant aux adultes canadiens de 50 ans ou plus d'apprendre, d'échanger et de communiquer. Grâce à la plateforme Boomerang at Home, lancée récemment, les utilisateurs peuvent participer à des expériences interactives en ligne, comme des cours de cuisine, de fabrication de bijoux, de méditation, de finances personnelles et de préparation de déclarations de revenus, ainsi que des clubs de lecture. De plus, Boomerang offre aux entreprises et aux Canadiens qui souhaitent animer une expérience en ligne le soutien technique nécessaire, ainsi qu'une rémunération. Actuellement, toutes les expériences en ligne de Boomerang sont offertes gratuitement pour une durée limitée, et en anglais seulement.

Protection de nos employés et des collectivités

RBC a permis à plus de 75 000 de ses employés de télétravailler sans répercussions négatives sur la continuité de ses services bancaires essentiels. En succursale, nous respectons les consignes de distanciation physique et nous limitons le nombre de clients présents en même temps. De plus, nous avons fermé temporairement 40 % de nos succursales et avons demandé aux clients de se rendre en succursale uniquement s'ils ont des besoins bancaires essentiels qui ne peuvent être satisfaits qu'en personne. Nous invitons nos clients à utiliser notre appli Mobile RBC et Banque en direct, des services sûrs, faciles d'utilisation et accessibles en tout temps.

RBC continue de collaborer avec le gouvernement du Canada pour offrir l'inscription en ligne au dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada (ARC), ainsi que le soutien aux petites entreprises canadiennes.

Pour un accès immédiat à des renseignements sur le Programme de soutien aux clients RBC et sur l'aide offerte en libre-service, allez à rbc.com/covid-19-fr. Les clients qui sont confrontés à des difficultés financières plus importantes peuvent prendre un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos conseillers par notre service de prise de rendez-vous en ligne.

Aperçu de RBC

