Cascades reproduit de solides résultats pour le premier trimestre de 2020

KINGSEY FALLS, QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020.

Faits saillants du T1 2020

Ventes de 1 313 M$

(par rapport à 1 227 M$ au T4 2019 (+7 %) et 1 230 M$ au T1 2019 (+7 %))

Bénéfice d'exploitation de 90 M$

(par rapport à une perte d'exploitation de 1 M$ au T4 2019 et à un bénéfice d'exploitation de 72 M$ au T1 2019 (+25 %))

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) 1 de 161 M$

(par rapport à 76 M$ au T4 2019 (+112 %) et à 139 M$ au T1 2019 (+16 %))

Bénéfice net par action de 0,24 $

(par rapport à une perte nette par action de 0,27 $ au T4 2019 et à un bénéfice net par action de 0,26 $ au T1 2019)

Bénéfice d'exploitation de 90 M$

(par rapport à 75 M$ au T4 2019 (+20 %) et à 68 M$ au T1 2019 (+32 %))

BEAA de 161 M$

(par rapport à 152 M$ au T4 2019 (+6 %) et à 135 M$ au T1 2019 (+19 %))

Bénéfice net par action de 0,42 $

(par rapport à 0,30 $ au T4 2019 et à 0,14 $ au T1 2019)

(par rapport à 0,30 $ au T4 à 0,14 $ au T1 2019) Option exercée visant l'acquisition de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») de 20,2 % dans l'usine de Greenpac, ce qui porte la participation de la Société à 86,3 %. La transaction s'est conclue le 3 janvier 2020 pour un prix d'acquisition de 121 M$.

Dette nette1 de 2 212 M$ au 31 mars 2020 (par rapport à 1 963 M$ au 31 décembre 2019) reflétant l'impact du taux de change (140 M$) et l'acquisition de la participation de la CDPQ (121 M$) dans Greenpac. Ratio de dette nette sur BEAA ajusté1 de 3,5x.

1 Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

M. Mario Plourde, président et chef de la direction, a émis les commentaires suivants : « Nos résultats du premier trimestre témoignent du dévouement et du travail acharné de chacun de nos employés en ces temps difficiles. Nous sommes très fiers de leur engagement à soutenir nos clients et nos collectivités en veillant à ce que nos installations répondent à la demande accrue pour les papiers tissu et produits d'emballage essentiels que nous produisons. Dans ce contexte difficile, les ventes du premier trimestre ont augmenté de 7 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse reflète l'amélioration de tous les secteurs d'activité, plus particulièrement pour papiers tissu, carton plat Europe et certains produits d'emballage de Produits spécialisés en raison des habitudes d'achat des consommateurs liées à la Covid-19 et des actions stratégiques prises au cours des derniers trimestres. La croissance des ventes de 7 % par rapport au premier trimestre de 2019 a été largement alimentée par l'augmentation des ventes du secteur des papiers tissu, résultant d'une hausse des volumes ainsi que d'un prix de vente moyen, d'un assortiment des produits vendus et d'un taux de change favorables. Les ventes du secteur carton-caisse ont également augmenté par rapport au premier trimestre de 2019, la hausse des volumes et le taux de change avantageux ayant compensé les répercussions d'un assortiment des produits vendus moins favorable et d'une baisse du prix de vente moyen. Les ventes du carton plat Europe ont légèrement diminué d'une année à l'autre en grande partie en raison de la baisse des prix de vente moyens, tandis que la baisse des ventes de produits spécialisés reflète une cession d'entreprises et une fermeture d'usine en 2019.

Le bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté de 161 M$ du premier trimestre, déduction faite d'une provision pour pertes de crédit attendues de 10 M$ sur les comptes débiteurs de tous nos secteurs d'activité, a augmenté de 6 % par rapport au trimestre précédent et de 19 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. La hausse d'un trimestre à l'autre est attribuable à l'amélioration des résultats des papiers tissu, laquelle reflète la croissance du volume combinée à un prix de vente moyen plus élevé. Dans les secteurs emballages carton plat Europe et Produits spécialisés, la croissance du volume a également contribué à l'amélioration des résultats par rapport au trimestre précédent. Les résultats du secteur carton plat Europe reflètent aussi la baisse des prix des matières premières et des prix de vente moyens, tandis que l'inverse s'applique au secteur des Produits spécialisés. La croissance par rapport au même trimestre de 2019 est entièrement attribuable à l'amélioration des résultats du secteur papiers tissu.

En discutant des perspectives à court terme, M. Plourde a donné les précisions suivantes : « À l'heure actuelle, nous nous attendons à ce que les résultats du deuxième trimestre reflètent à la fois les vents favorables et les vents contraires touchant nos secteurs d'activité. Plus précisément, les résultats des Papiers tissu seront influencés par la hausse des prix des matières premières en raison des coûts plus élevés des fibres recyclées blanches et d'une plus grande utilisation de la pâte vierge découlant des niveaux plus faibles de matériaux recyclés disponibles. On s'attend également à ce que les marges du secteur carton-caisse souffrent de la hausse des prix du vieux carton ondulé. Les volumes des Papiers tissu et de Carton-caisse devraient également diminuer par rapport au trimestre précédent, puisque la tendance des consommateurs à se constituer des réserves, en réaction à la pandémie de la Covid-19 s'atténue et la demande a diminué à la suite des fermetures d'entreprises. On s'attend à ce que les résultats du secteur des Produits spécialisés à court terme reflètent une augmentation de la demande d'emballage de produits de consommation, laquelle, devrait compenser le ralentissement de l'emballage de produits industriels. Les résultats de Carton plat Europe devraient augmenter légèrement, soutenus par une demande stable et des hausses de prix annoncées dans l'industrie.

Notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés. Nous devons également assurer la continuité de notre production pour veiller à répondre aux besoins de nos clients, à soutenir les initiatives communautaires et à travailler en partenariat avec les clients touchés par l'environnement commercial actuel. Nous continuerons de gérer les flux de trésorerie avec prudence et nous nous attendons à ce que nos niveaux de liquidité disponibles prévus répondent aux besoins futurs. Nous rajusterons une fois de plus nos plans d'investissement si nécessaire tout en continuant à gérer notre niveau d'endettement. Puisque l'impact potentiel de la pandémie de la Covid-19 au cours des prochains mois demeure inconnu, nous nous concentrons sur une gestion prudente de nos flux de trésorerie et avons donc également réduit nos investissements en immobilisations prévues pour les situer dans une fourchette de 175 à 200 M$ pour l'année, en baisse par rapport à 250 M$ précédemment, mais nous maintenons notre politique actuelle en matière de dividendes. L'analyse de notre projet de conversion à l'usine Bear Island s'est poursuivie à un rythme plus lent compte tenu des circonstances actuelles et, à ce titre, nous ne fournirons pas de détails ni de calendrier à jour pour le moment. »

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis







(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) T1 2020 T4 2019 T1 2019







Ventes 1 313 1 227 1 230 Tel que divulgué





Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA)1 161 76 139 Bénéfice (perte) d'exploitation 90 (1) 72 Bénéfice net (perte nette) 22 (26) 24 par action 0,24$ (0,27)$ 0,26$ Ajusté1





Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) 161 152 135 Bénéfice d'exploitation 90 75 68 Bénéfice net 39 29 13 par action 0,42$ 0,30$ 0,14 Marge (BEAA) 12,3% 12,4% 11,0% 1 - Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».















BEAA par secteur d'activité







(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2020 T4 2019 T1 2019







Produits d'emballage





Carton-caisse 102 98 111 Carton plat Europe 31 8 29 Produits spécialisés 11 9 13







Papiers tissu 45 (3) 4







Activités corporatives (28) (36) (18) Bénéfice d'exploitation tel que divulgué 161 76 139















BEAA ajusté par secteur d'activité1







(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2020 T4 2019 T1 2019







Produits d'emballage





Carton-caisse 99 106 104 Carton plat Europe 30 24 29 Produits spécialisés 12 9 14







Papiers tissu 45 35 9







Activités corporatives (25) (22) (21) Bénéfice d'exploitation tel que divulgué 161 152 135 1 - Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 (par rapport à l'année précédente)

Les ventes de 1 313 M$ sont en hausse de 83 M$, ou de 7 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse reflète les augmentations dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de Produits spécialisés, mais est largement attribuable au secteur Papiers tissu, où les ventes ont augmenté de 98 M$, soit 28 %, par rapport à la même période de 2019. Plus précisément, les ventes de Papiers tissu ont profité de l'augmentation de la demande des consommateurs compte tenu de la pandémie de la Covid-19, de la hausse du prix de vente moyen, de l'assortiment plus favorable des produits vendus et d'un taux de change avantageux ainsi que de l'acquisition d'Orchids Paper au second semestre de 2019. Les ventes de Carton plat Europe ont diminué de 7 M$, soit 3 %, par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique en grande partie par la diminution des prix de vente moyens du carton plat recyclé et vierge et du taux de change moins avantageux entre le dollar canadien et l'euro, dont les effets ont été partiellement compensés par une hausse des volumes. Les ventes de Produits spécialisés ont diminué de 12 %, soit 16 M$, par rapport à l'année précédente, ce qui reflète la cession des activités européennes et la fermeture de l'usine d'endos de feutre pour vinyle au cours du second semestre de 2019. La hausse du volume du sous-secteur emballage produits de consommation ainsi que le taux de change favorable n'ont pas complètement compensé ces facteurs négatifs. Enfin, les ventes du secteur emballage Carton-caisse ont augmenté de 4 %, soit 17 M$, par rapport au dernier exercice, principalement grâce à la hausse du volume et, dans une moindre mesure, au taux de change plus favorable. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par un prix de vente moyen plus bas et un assortiment moins favorable des produits vendus comparativement à l'année précédente.

La Société a enregistré un bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) de 161 M$ au premier trimestre de 2020, déduction faite d'une provision pour pertes de crédit attendues de 10 M$ couvrant les montants des comptes débiteurs de tous nos secteurs d'activité pour tenir compte de l'incertitude actuelle causée par la pandémie. À titre comparatif, le bénéfice d'exploitation était de 139 M$ à la même période de l'année précédente, soit une hausse de 22 M$. L'amélioration annuelle est principalement attribuable au secteur Papiers tissu qui a bénéficié de la baisse des prix des matières premières, d'une importante hausse du volume liée aux habitudes d'achat découlant de la Covid-19, ainsi que d'un assortiment des produits vendus et de prix de vente moyens plus avantageux. Les résultats de Carton plat Europe se sont également légèrement améliorés par rapport à l'année précédente, la baisse des coûts des matières premières et la hausse des volumes compensant les impacts de la baisse des prix de vente moyens et de la hausse des coûts de production. La baisse des résultats de Carton-caisse reflète une diminution du prix de vente moyen, une augmentation des coûts d'exploitation et de transport de même qu'un assortiment moins favorable des produits vendus, dont les effets ont atténué les bénéfices tirés de la baisse des coûts des matières premières. Les résultats de Produits spécialisés ont été freinés par la hausse des coûts d'exploitation et d'entretien, laquelle a été partiellement contrebalancée par une augmentation du volume et l'amélioration des marges réalisées dans certains sous-secteurs.

Sur une base ajustée1, le BEAA s'est établi à 161 M$ au premier trimestre de 2020, par rapport à 135 M$ pour la même période de l'exercice précédent.

Au cours du premier trimestre de 2020, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôt, ont eu des répercussions sur nos résultats :

une provision environnementale de 1 M$ liée à la fermeture d'une usine au Québec au cours des dernières années au sein du secteur Produits spécialisés (BEAA et bénéfice net);

un gain non réalisé de 1 M$ sur les instruments financiers (BEAA et bénéfice net);

une perte de change sur notre dette à long terme et instruments financiers de 17 M$ (bénéfice net)

Au premier trimestre de 2020, la Société a enregistré un bénéfice net de 22 M$, ou de 0,24 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 24 M$, ou de 0,26 $ par action, pour la même période de 2019. Sur une base ajustée1, la Société a généré un bénéfice net de 39 M$ au premier trimestre de 2020, ou de 0,42 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 13 M$, ou de 0,14 $ par action, pour la même période de 2019.

1 Pour plus de détails, voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

Dividende sur les actions et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,08 $ par action, payable le 4 juin 2020 aux actionnaires inscrits le 21 mai 2020 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au premier trimestre de 2020, Cascades a procédé au rachat de 445 354 actions pour annulation à un prix moyen pondéré de 11,53 $.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre de 2020

La direction discutera des résultats financiers du premier trimestre de 2020 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9 h, HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 888 231-8191 (à l'étranger, le 1 647 427-7450). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct à partir du site Web de la Société (www.cascades.com) sous l'onglet « Investisseurs ». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site Web de la Société, et par téléphone jusqu'au 9 juin 2020 en composant le 1 855 859-2056 (à l'étranger, le 1-416-849-0833) et en utilisant le code d'accès 7475335.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives au sens de la loi américaine intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 », basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès de la « Securities and Exchange Commission ».

BILANS CONSOLIDÉS





(en millions de dollars canadiens) (non audités) 31 mars 2020 31 décembre 2019 Actifs



Actifs à court terme



Trésorerie et équivalents de trésorerie 153 155 Comptes débiteurs 733 606 Impôts débiteurs 22 32 Stocks 606 598 Partie à court terme des actifs financiers 11 10

1 525 1 401 Actifs à long terme



Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 86 80 Immobilisations corporelles 2 904 2 770 Actifs incorporels à durée de vie limitée 180 182 Actifs financiers 31 16 Autres actifs 52 55 Actifs d'impôt différé 150 153 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 549 527

5 477 5 184 Passifs et capitaux propres



Passifs à court terme



Emprunts et avances bancaires 9 11 Comptes créditeurs et charges à payer 846 788 Impôts créditeurs 21 17 Partie à court terme de la dette à long terme 92 85 Partie à court terme des provisions pour éventualités et charges 4 5 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 32 137

1 004 1 043 Passifs à long terme



Dette à long terme 2 264 2 022 Provisions pour éventualités et charges 53 49 Passifs financiers 14 5 Autres passifs 190 198 Passifs d'impôt différé 213 198

3 738 3 515 Capitaux propres



Capital-actions 492 491 Surplus d'apport 14 15 Bénéfices non répartis 1 023 1 003 Cumul des autres éléments du résultat global 13 (17) Capitaux propres des actionnaires 1 542 1 492 Part des actionnaires sans contrôle 197 177 Capitaux propres totaux 1 739 1 669

5 477 5 184







RÉSULTATS CONSOLIDÉS





Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres d'actions ordinaires) (non audités) 2020 2019 Ventes 1 313 1 230 Coût des produits vendus et charges



Coût des produits vendus (incluant l'amortissement de 71 M$ (2019 -- 67 M$)) 1 092 1 058 Frais de vente et d'administration 131 104 Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres 1 (10) Baisse de valeur et frais de restructuration -- 9 Gain sur instruments financiers dérivés (1) (3)

1 223 1 158 Bénéfice d'exploitation 90 72 Frais de financement 27 25 Intérêts sur avantages du personnel et autres passifs 1 14 Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 17 (6) Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3) (2) Bénéfice avant impôts sur les résultats 48 41 Charge d'impôts sur les résultats 15 8 Bénéfice net pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 33 33 Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 11 9 Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 22 24 Bénéfice net par action ordinaire



De base 0,24$ 0,26$ Dilué 0,23$ 0,26$ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 94 248 804 94 166 959 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 95 523 990 95 736 437







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL





Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020 2019 Bénéfice net incluant la part des actionnaires sans contrôle pour la période 33 33 Autres éléments du résultat global



Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats



Écarts de conversion



Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes 102 (37) Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets (59) 21 Couverture de flux de trésorerie



Variation de la juste valeur des contrats de change à terme -- 1 Variation de la juste valeur des contrats de swap de taux d'intérêt (1) -- Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises -- (1)

42 (16) Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats



Gain (perte) actuariel sur avantages du personnel 10 (5) Recouvrement (provision) d'impôts sur les résultats (3) 2

7 (3) Autres éléments du résultat global 49 (19) Résultat global pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 82 14 Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 23 2 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires 59 12

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES





Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS D'APPORT BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL CAPITAUX PROPRES TOTAUX DES ACTIONNAIRES PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES TOTAUX Solde à la fin de la période précédente, tel que divulgué 491 15 1 000 (17) 1 489 177 1 666 Regroupement d'entreprises -- -- 3 -- 3 -- 3 Solde ajusté - au début de la période 491 15 1 003 (17) 1 492 177 1 669 Résultat global













Bénéfice net -- -- 22 -- 22 11 33 Autres éléments du résultat global -- -- 7 30 37 12 49

-- -- 29 30 59 23 82 Dividendes -- -- (7) -- (7) (3) (10) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 4 (1) -- -- 3 -- 3 Rachat d'actions ordinaires (3) -- (2) -- (5) -- (5) Solde à la fin de la période 492 14 1 023 13 1 542 197 1 739

















Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2019 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS D'APPORT BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL CAPITAUX PROPRES TOTAUX DES ACTIONNAIRES PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES TOTAUX Solde ajusté - fin de la période précédente 490 16 998 2 1 506 180 1 686 Nouvelle norme IFRS appliquée -- -- (9) -- (9) -- (9) Solde ajusté - au début de la période 490 16 989 2 1 497 180 1 677 Résultat global













Bénéfice net -- -- 24 -- 24 9 33 Autres éléments du résultat global -- -- (3) (9) (12) (7) (19)

-- -- 21 (9) 12 2 14 Dividendes -- -- (4) -- (4) (4) (8) Rachat d'actions ordinaires (3) -- (2) -- (5) -- (5) Solde à la fin de la période 487 16 1 004 (7) 1 500 178 1 678

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE





Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020 2019 Activités d'exploitation



Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 22 24 Ajustements pour :



Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel et autres passifs 28 39 Amortissement 71 67 Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres 1 (9) Baisse de valeur et frais de restructuration -- 5 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) (3) Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 17 (6) Charge d'impôts sur les résultats 15 8 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3) (2) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 11 9 Frais de financement nets payés (17) (43) Impôts reçus nets 9 -- Avantages du personnel et autres -- (7)

153 82 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (34) (30)

119 52 Activités d'investissement



Paiements d'immobilisations corporelles (74) (66) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 1 1 Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs (2) (1)

(75) (66) Activités de financement



Emprunts et avances bancaires (2) 2 Évolution des crédits bancaires 97 64 Versements sur les autres dettes à long terme (20) (41) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 3 -- Rachat d'actions ordinaires (5) (5) Versement sur les autres passifs (121) -- Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (3) (4) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (7) (4)

(58) 12 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (14) (2) Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 12 (4) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 155 123 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 153 117

INFORMATION SECTORIELLE

La Société évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur leur bénéfice d'exploitation avant amortissement, qui n'est pas une mesure de performance définie par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Cependant, le principal décideur opérationnel utilise cette mesure afin d'évaluer la performance opérationnelle de chacun de ces secteurs. Les résultats de chaque secteur d'exploitation sont préparés selon les mêmes normes que ceux de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel.

La Société exerce ses activités dans les quatre secteurs suivants : carton-caisse, carton plat Europe et produits spécialisés (formant les produits d'emballage de la Société), et papiers tissu.



VENTES

Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020 2019 Produits d'emballage



Carton-caisse 458 441 Carton plat Europe 272 279 Produits spécialisés 113 129 Ventes intersecteurs (3) (4)

840 845 Papiers tissu 446 348 Ventes intersecteurs et Activités corporatives 27 37

1 313 1 230









BÉNÉFICE D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENT

Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020 2019 Produits d'emballage



Carton-caisse 102 111 Carton plat Europe 31 29 Produits spécialisés 11 13

144 153 Papiers tissu 45 4 Activités corporatives (28) (18) Bénéfice d'exploitation avant amortissement 161 139 Amortissement (71) (67) Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel et autres passifs (28) (39) Gain (perte) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (17) 6 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises 3 2 Bénéfice avant impôts sur les résultats 48 41









PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2020 2019 Produits d'emballage

Carton-caisse 16 22 Carton plat Europe 5 11 Produits spécialisés 5 3

26 36 Papiers tissu 24 29 Activités corporatives 6 11 Acquisitions totales 56 76 Produits de cessions d'immobilisations corporelles (1) (1) Actifs au titre du droit d'utilisation et inclus dans les autres emprunts (9) (15)

46 60 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer

Début de la période 46 37 Fin de la période (19) (32) Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de cessions 73 65

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence positive ou négative sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes nonobstant ces éléments spécifiques. La Direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux peuvent survenir de nouveau dans le futur et pourraient réduire nos liquidités disponibles.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments financiers pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des swaps de taux d'intérêt, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Afin de fournir plus de renseignements en vue d'évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les normes IFRS ("mesures non conformes aux IFRS"), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance ainsi que des mesures non conformes aux IFRS est utile aussi bien pour la Direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) : utilisé pour évaluer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur en excluant la charge d'amortissement. Le BEAA est largement utilisé par les investisseurs comme mesure afin d'évaluer la capacité d'une société à contracter et rembourser de la dette.

BEAA ajusté : utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice d'exploitation ajusté : utilisé pour mesurer la performance opérationnelle de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : utilisé pour mesurer la performance financière sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie disponibles ajustés : utilisés pour mesurer la capacité de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter les engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Ratio de la dette nette sur le BEAA ajusté : utilisé pour mesurer la performance de la Société sur le crédit et évaluer le levier financier.

Ratio pro forma de la dette nette sur le BEAA ajusté : utilisé afin de mesurer la performance de la Société sur la base du crédit et d'évaluer le levier financier sur une base comparative incluant les acquisitions et dispositions d'entreprises significatives, le cas échéant.

Les mesures non conformes aux IFRS proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les IFRS. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux normes IFRS. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux IFRS peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Le rapprochement du bénéfice (perte) d'exploitation au BEAA, au BEAA ajusté et au bénéfice (perte) d'exploitation ajusté est présenté par secteur dans les tableaux ci-dessous :



T1 2020 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Carton-caisse Carton plat Europe Produits spécialisés Papiers tissu Activités corporatives Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 74 20 8 28 (40) 90 Amortissement 28 11 3 17 12 71 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 102 31 11 45 (28) 161 Éléments spécifiques :











Perte sur acquisitions, cessions et autres -- -- 1 -- -- 1 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (3) (1) -- -- 3 (1)

(3) (1) 1 -- 3 -- Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement ajusté 99 30 12 45 (25) 161 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté 71 19 9 28 (37) 90









T4 2019 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Carton-caisse Carton plat Europe Produits spécialisés Papiers tissu Activités corporatives Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 69 (6) 5 (21) (48) (1) Amortissement 29 14 4 18 12 77 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 98 8 9 (3) (36) 76 Éléments spécifiques :











Perte sur acquisitions, cessions et autres 4 -- -- -- 1 5 Ajustement d'inventaire résultant d'une acquisition d'entreprise -- -- -- 2 -- 2 Baisse de valeur 2 14 -- 34 14 64 Frais de restructuration 1 -- -- 2 -- 3 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 2 -- -- (1) 2

8 16 -- 38 14 76 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement ajusté 106 24 9 35 (22) 152 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté 77 10 5 17 (34) 75









T1 2019 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Carton-caisse Carton plat Europe Produits spécialisés Papiers tissu Activités corporatives Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 84 18 9 (8) (31) 72 Amortissement 27 11 4 12 13 67 Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 111 29 13 4 (18) 139 Éléments spécifiques :











Gain sur acquisitions, cessions et autres (10) -- -- -- -- (10) Baisse de valeur 3 -- -- 1 -- 4 Frais de restructuration -- -- 1 4 -- 5 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés -- -- -- -- (3) (3)

(7) -- 1 5 (3) (4) Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement ajusté 104 29 14 9 (21) 135 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté 77 18 10 (3) (34) 68

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (perte nette), selon les IFRS, avec le bénéfice (perte) d'exploitation, le bénéfice d'exploitation ajusté ainsi que le bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté :





(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2020 T3 2019 T4 2018







Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 22 (26) 24 Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 11 3 9 Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 15 (11) 8 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3) (3) (2) Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 17 1 (6) Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel et autres passifs 28 35 39 Bénéfice (perte) d'exploitation 90 (1) 72 Éléments spécifiques :





Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres 1 5 (10) Ajustement d'inventaire résultant d'un regroupement d'entreprises -- 2 -- Baisse de valeur -- 64 4 Frais de restructuration -- 3 5 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) 2 (3)

-- 76 (4) Bénéfice d'exploitation ajusté 90 75 68 Amortissement 71 77 67 Bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté 161 152 135

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (la perte nette) ainsi que le bénéfice net (la perte nette) par action, selon les IFRS, et le bénéfice net ajusté ainsi que le bénéfice net ajusté par action :









(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION 1

T1 2020 T4 2019 T1 2019

T1 2020 T4 2019 T1 2019















Selon les IFRS 22 (26) 24

0,24$ (0,27)$ 0,26$ Éléments spécifiques :













Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres 1 5 (10)

0,01$ 0,04$ (0,11)$ Ajustement d'inventaire résultant d'un regroupement d'entreprises -- 2 --

-- 0,02$ -- Baisse de valeur -- 64 4

-- 0,49$ 0,03$ Frais de restructuration -- 3 5

-- 0,02$ 0,04$ Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) 2 (3)

(0,01)$ 0,01$ (0,02)$ Perte sur le rachat de dette à long terme -- 14 --

-- 0,11$ -- Gain non réalisé sur swaps de taux d'intérêt et sur la juste valeur d'une option -- (1) --

-- (0,01)$ -- Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 17 1 (6)

0,18$ 0,01$ (0,06)$ Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuable aux actionnaires sans contrôle1 -- (35) (1)

-- (0,12)$ --

17 55 (11)

0,18$ 0,57$ (0,12)$ Ajusté 39 29 13

0,42$ 0,30$ 0,14$



1 Les éléments spécifiques par action sont calculés sur une base après impôt et excluant la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuable aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation et le bénéfice d'exploitation ainsi que le bénéfice d'exploitation avant amortissement :





(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2020 T4 2019 T1 2019 Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation 119 163 52 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 34 (72) 30 Amortissement (71) (77) (67) Impôts payés nets (reçus) (9) 13 -- Frais de financement nets payés 17 32 43 Prime payée sur le rachat de dette à long terme -- 11 -- Gain (perte) sur acquisitions, cessions et autres (1) (5) 9 Baisse de valeur et frais de restructuration -- (62) (5) Gain (perte) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 (2) 3 Dividendes reçus, avantages du personnel et autres -- (2) 7 Bénéfice (perte) d'exploitation 90 (1) 72 Amortissement 71 77 67 Bénéfice d'exploitation avant amortissement 161 76 139

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation et les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation (excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés générés par les activités d'exploitation. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés générés par les activités d'exploitation aux flux de trésorerie ajustés disponibles, calculés également sur la base par action.





(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) T1 2020 T4 2019 T1 2019 Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation 119 163 52 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 34 (72) 30 Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation (excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) 153 91 82 Éléments spécifiques, après déduction des impôts exigibles s'il y a lieu -- 16 3 Flux de trésorerie ajustés générés par les activités d'exploitation 153 107 85 Dépenses en capital & autres actifs1 et paiements en vertu des actifs au titre du droit d'utilisation, déduction faite des dispositions (84) (80) (76) Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (10) (11) (8) Flux de trésorerie ajustés disponibles 59 16 1 Flux de trésorerie ajustés disponibles par action 0,63$ 0,17$ 0,01$ Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation 94 248 804 94 287 895 94 166 959

1 Excluant la hausse des investissements

Le tableau suivant rapproche la dette totale et la dette nette et le ratio de dette nette sur le bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté (BEAA ajusté) :









(en millions de dollars canadiens) (non audités) 31 mars 2020 31 décembre 2019 31 mars 2019 Dette à long terme 2 264 2 022 1 904 Partie à court terme de la dette à long terme 92 85 73 Emprunts et avances bancaires 9 11 18 Dette totale 2 365 2 118 1 995 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 153 155 117 Dette nette 2 212 1 963 1 878 BEAA ajusté (douze derniers mois) 630 604 521 Ratio Dette nette / BEAA ajusté 3,5x 3,25x 3,6x

