Cette année, la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine rassemblera les Canadiens virtuellement





TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine se déroulera en ligne cette année, et sera diffusée lors d'un événement en direct à travers tout le pays, le dimanche 31 mai. La levée de fonds annuelle réunira les Canadiens et les Sociétés Alzheimer d'un océan à l'autre afin de récolter des fonds pour des programmes et services de soutien servant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif.

Des fonds sont grandement nécessaires pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs : des maladies qui isolent plus d'un demi-million de Canadiens et ont un impact majeur sur leur famille et leurs proches. Tout au long du mois de mai, les Canadiens sont invités à se mobiliser pour recueillir des dons en participant à la Marche virtuelle, soit en se filmant ou en prenant des photos selon les instructions détaillées à marchepourlalzheimer.ca.

Les Canadiens sont invités à se mobiliser pour recueillir des dons en participant à l'événement annuel de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine.

« Nous appelons tous les Canadiens à démontrer leur soutien en marchant virtuellement, explique Stephen McCullough, le chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Chaque année, 25?000 Canadiens se font dire : « Vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer ». Il est primordial de s'unir pour la cause et de recueillir le plus de fonds possible pour que la Société Alzheimer puisse continuer à aider les personnes touchées à surmonter les défis associés aux troubles neurocognitifs et à vivre pleinement leur vie. »

Les collecteurs de fonds se réuniront suite à l'appel lancé : C'est le moment. Maintenant. Participez. Marchez. Aidez.

D'ici 2031, le nombre de Canadiens atteints d'un trouble neurocognitif augmentera de près de 70 % et nous devons encore trouver des traitements. Plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de programmes et de services ayant le potentiel de changer des vies, y compris des services d'éducation sur les troubles neurocognitifs, des programmes de jour pour les personnes atteintes et des programmes de répit pour les proches aidants.

« En ces temps sans précédent, nous sommes extrêmement fiers de continuer à appuyer la Société Alzheimer et son travail visant à mieux sensibiliser le public et à recueillir des fonds pour trouver un remède contre les troubles neurocognitifs, déclare Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Nos employés et conseillers ont une longue histoire et sont animés d'une véritable passion pour appuyer les communautés où nous vivons et travaillons. Afin de respecter les mesures de distanciation physique en raison de COVID-19, nous avons adapté la Marche cette année et sommes optimistes : la Marche virtuelle pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine sera couronnée de succès ! »

La Marche virtuelle pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine est le plus grand événement national de collecte de fonds de la Société Alzheimer. En 2019, plus de 37?000 participants ont recueilli plus de 6,2 millions de dollars pour offrir des services aux Canadiens atteints d'un trouble neurocognitif, là où ils vivent.

La recherche est la seule manière de lutter contre les troubles neurocognitifs, et certains des esprits les plus brillants sont basés au Canada. Les fonds recueillis grâce à la Marche virtuelle pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine appuieront leur travail afin de trouver des méthodes pour anticiper et pour guérir les troubles neurocognitifs, mais également afin d'offrir des services visant à améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs touchent toutes les communautés et affectent des familles entières. Personne ne devrait affronter seul ces maladies. Les Canadiens peuvent aider en s'inscrivant et en recueillant des fonds pour une Marche virtuelle pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine à marchepourlalzheimer.ca. Les participants peuvent s'inscrire individuellement ou avoir un impact encore plus important en se joignant ou en créant une équipe virtuelle avec des amis ou des membres de leur famille.

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national oeuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif au Canada. Active dans les communautés partout au pays, la Société offre des informations, des programmes et des services et recueille des fonds destinés à la recherche pour mieux comprendre les causes de ces maladies, améliorer les traitements et les soins et trouver des remèdes.

SOURCE Société Alzheimer du Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 05:59 et diffusé par :