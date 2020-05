Le rapport annuel 2019 de TIP confirme une excellente année





Dans sa lettre aux parties intéressées, Bob Fast, PDG, met l'accent sur une nouvelle année de forte performance commerciale sous-jacente et sur le bon achèvement de deux acquisitions transformationnelles :

« Malgré les incertitudes économiques croissantes, nous avons connu une nouvelle année fructueuse, avec une croissance du chiffre d'affaires de 11 % pour atteindre 626 millions d'euros. Nous avons su tirer parti de notre envergure pour améliorer notre marge d'EBITDA ? qui est passée de 30 % en 2014 à 39 % en 2019 ? et avons réalisé un solide résultat opérationnel dans un environnement difficile. Avec le soutien de nos actionnaires, nous avons annoncé et clôturé deux acquisitions stratégiques : PEMA en Europe et Trailer Wizards au Canada. Ces acquisitions créeront un TIP encore plus fort et nous permettront de poursuivre la diversification de notre couverture géographique et de renforcer notre position en Europe et au Canada. »

D'un point de vue commercial, Arjen Kraaij, directeur commercial, a mis l'accent sur la stratégie de croissance de TIP pour 2020 :

« Notre stratégie commerciale vise une croissance ciblée, à la fois de façon organique et via des acquisitions, qui nous donnera l'envergure nécessaire pour proposer l'offre la plus convaincante et la plus complète à nos clients, procurant au final une valeur durable à long terme à toutes les parties intéressées. Via l'acquisition de PEMA et de Trailer Wizards, nous avons enregistré une très forte croissance et effectué une diversification tant géographique qu'en termes d'actifs, en droite ligne avec notre stratégie commerciale. »

Le rapport annuel complet de TIP est disponible sur :

https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/

À propos de TIP

Basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP est l'un des plus importants fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada. Il est spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que d'autres services à valeur ajoutée qu'il fournit à ses clients dans les secteurs des transports et de la logistique. L'entreprise dessert ses clients depuis 140 sites répartis dans 18 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.tipeurope.com

https://www.tipeurope.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 05:30 et diffusé par :