Le Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse de Tim Hortons® a permis d'amasser plus de 1,4 million de dollars au profit du Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne





Un restaurant de Debert, en Nouvelle-Écosse, a vendu plus de 4 400 Beignes d'entraide pour la Nouvelle-Écosse, soit plus que tout autre restaurant au pays

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Tim Hortons® et ses 1 500 propriétaires de restaurant remercient les invités de partout au pays qui ont acheté un Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse et contribué à amasser plus de 1,4 million de dollars pour le Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne.

Nous avons lancé officiellement le Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse la semaine dernière, et la totalité du prix de détail de chaque beigne vendu était recueillie pour soutenir ceux et celles qui ont été touchés par les événements tragiques survenus récemment en Nouvelle-Écosse.

La campagne a profité de l'appui des étoiles de la LNHMD Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, originaires de la Nouvelle-Écosse, qui ont enregistré une vidéo pour aider à faire connaître la collecte de fonds.

« Je tiens à remercier chaleureusement tous les gens qui ont acheté un Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse chez Tim Hortons la semaine dernière », a déclaré Crosby. « Avec votre soutien, nous avons pu recueillir plus de 1,4 million de dollars qui serviront à aider ceux et celles qui ont été touchés par cette terrible tragédie. Merci de vous être mobilisés et d'avoir fait preuve de solidarité pendant cette période difficile. »

Le restaurant qui a vendu le plus grand nombre de Beignes d'entraide pour la Nouvelle-Écosse est situé à Debert, une communauté tissée serrée de la Nouvelle-Écosse qui a été frappée par cette tragédie. On trouve également à Debert un centre de distribution Tim Hortons qui emploie de nombreux résidents de la région.

« Nous savions que cette campagne allait trouver écho au sein de notre communauté locale, mais l'engouement nous a laissés bouche bée », a affirmé la propriétaire du restaurant, Quinn MacKenzie, dont l'établissement a vendu plus de 4 400 Beignes d'entraide pour la Nouvelle-Écosse. « Et c'était vraiment formidable de voir comment le reste du pays s'est joint à nous pour soutenir cette cause. Nous sommes très reconnaissants. »

Pour pouvoir lancer la collecte de fonds aussi rapidement que possible, Tim Hortons a pris la décision non conventionnelle de renoncer à un design standard pour le Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse et a encouragé les propriétaires à faire preuve de créativité pour créer un beigne avec les ingrédients qu'ils avaient déjà à leur disposition. Il en est résulté un large éventail de créations différentes de la part des pâtissiers des restaurants Tim Hortons, qui y ont manifestement mis tout leur coeur.

« C'était incroyable de voir à quel point nos pâtissiers ont mis à profit leur inspiration pour concevoir leur propre version du Beigne d'entraide pour la Nouvelle-Écosse », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Et nous avons été extrêmement touchés par la réponse phénoménale des Canadiens et Canadiennes, qui ont pris la peine de soutenir leurs voisins de la Nouvelle-Écosse pendant cette période difficile. »

Le Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge canadienne, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, viendra en aide aux individus, aux familles et aux communautés dévastés par la tragédie de la Nouvelle-Écosse afin de répondre à leurs besoins à court et à long terme, notamment pour favoriser leur rétablissement et renforcer leur résilience.

« La contribution de Tim Hortons au Fonds de soutien - Ensemble pour la Nouvelle-Écosse est un exemple parfait de l'appui sincère offert par les gens de partout au pays », a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. « Tous les fonds amassés aideront à répondre aux besoins immédiats et à long terme des personnes profondément touchées par cette tragédie. »

