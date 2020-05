La nouvelle application de communauté musicale, Soundfyr, accumule 350 000 téléchargements durant le premier mois de son lancement mondial





La nouvelle application de communauté musicale entend autonomiser les musiciens indépendants partout dans le monde tout en promouvant la découverte de musiques et l'interaction en direct avec les fans

SINGAPOUR, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Soundfyr (prononcé Sound-fire), une communauté musicale mondiale défendant la musique indépendante et originale, a accumulé 350 000 téléchargements lors du premier mois de son lancement mondial. Cette application a été créée par le célèbre DJ et producteur de radio fyr aka doctormix pour soutenir les jeunes musiciens indépendants de « toutes les langues et tous les genres » partout dans le monde.

Lancée le 1er avril 2020, Soundfyr est une nouvelle application centrée sur la communauté musicale visant à promouvoir et introduire les talents régionaux du monde entier moyennant un ensemble intuitif d'outils de réseautage social conçus pour toute personne intéressée par la musique. Professeurs de musique, chefs d'orchestre, techniciens de guitare, ingénieurs du son, studios de jam-sessions, sociétés de location de matériel audiovisuel et organisateurs d'événements sont tous invités à rejoindre la communauté, se connecter, partager et se lancer dans un nouveau monde de la musique.

Sur la page d'accueil multilingue et unique, les jeunes artistes et utilisateurs peuvent publier leurs créations lyriques les plus récentes et originales, réseauter sur The Wall, publier des photos, des chansons ou des vidéos, mais aussi commenter, partager et collecter des Superloves (les « J'aime » de Soundfyr). Dans leur quête de gloire, les artistes peuvent être contactés directement sur l'application via Chatify par des fans, des promoteurs de concerts, des sociétés d'événements, des maisons de disques ou même d'autres artistes pour jouer en concert ou collaborer.

Soundfyr crée également du contenu original. Parmi les émissions originales de Soundfyr figurent Soundfyr Represents, une fonctionnalité prise en charge par Samsung Singapore, ainsi que Spotlight Series, Selfie Video Interviews et Amplifyr Daily, qui promeut les musiciens et les talents au sein de la communauté de Soundfyr.

« Soundfyr place l'intérêt des musiciens au premier plan », a déclaré fyr, le fondateur de Soundfyr. « Ayant vécu l'expérience de l'industrie musicale à un jeune âge, je sais combien il peut être incroyablement difficile pour les jeunes musiciens en quête de succès. Nous souhaitons créer quelque chose ayant de l'âme et parlant du coeur tout en offrant aux jeunes artistes une égalité des chances pour réussir. Et tout cela indépendamment de votre situation et où que vous soyez dans le monde. C'est fantastique de voir que la communauté actuelle soutient cette initiative. Nous espérons que davantage de personnes pourront profiter de notre plateforme et réaliser leurs rêves », ajoute-t-il.

Avant le lancement mondial de l'application, Soundfyr a levé près de 2 millions de dollars américains sur plusieurs étapes avec Sound 360 et la société de capital-risque CATALYST+. Une levée de fonds de présérie A est prévue pour bientôt. L'application a déjà pris un excellent départ puisqu'elle a été téléchargée depuis les États-Unis, les Philippines, la Russie et l'Inde.

« Ayant débuté fort, nous allons maintenant augmenter et collecter des fonds pour développer notre plateforme musicale, intégrer plus de fonctionnalités et continuer à faire évoluer notre initiative au profit des jeunes musiciens », a ajouté fyr.

Soundfyr est disponible en 10 langues : anglais, thaï, chinois simplifié, indonésien, malais, vietnamien, japonais, coréen, espagnol et français. D'autres langues devraient bientôt être ajoutées.

Téléchargez l'application Soundfyr GRATUITEMENT dès aujourd'hui sur :

À propos de fyr (aka doctormix)

Avant de développer l'application Soundfyr, fyr a consacré les 30 dernières années à bâtir sa carrière de poids lourd de l'événementiel d'entreprise et de l'industrie de la musique, et ce en jouant pour les meilleures stations de radio anglaises de Singapour comme Class 95 sous le pseudo doctormix, et 98.7 FM en tant que DJ de radio.

Ayant vendu sa propre émission radio à plusieurs chaînes de 100 villes du monde, fyr est un producteur de musique vénéré et pionnier du monde de la radio et des DJ. Il a remporté de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'industrie de la musique. fyr faisait également partie d'un groupe de rock signé par EMI Records dont les membres provenaient des États-Unis, de la Russie et de Singapour. Le groupe a remporté un succès en jouant dans des salles renommées comme la Viper Room de Johnny Depp. Il fut également présenté sur MTV et les stations de radio du monde entier et a joué aux côtés de Puddle of Mudd, Tommy Lee et JET, entre autres, dans des festivals à travers le monde.

À propos de Soundfyr

Soundfyr. Une plateforme mondiale pour les musiciens, les fans, les talents, les professionnels de l'industrie de la musique, les entreprises liées à la musique, les concerts, les interviews, et bien plus encore. Disponible dès maintenant sur Google Play et App Store. Soundfyr, ma vie, ma musique ! Toutes les langues, tous les genres.

