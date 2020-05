MCI Management Center Innsbruck : Lancement de la quatrième édition du programme de doctorat pour cadres de MCI





Coopération entre le MCI, l'Université d'Anvers et l'Antwerp Management School | La bonne tenue du programme est garantie, en dépit de la pandémie de COVID | Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes, début des cours en novembre 2020

INNSBRUCK, Autriche, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Populaire dans le monde entier, le programme de doctorat pour cadres, d'une durée de quatre ans, est adapté aux cadres et aux gestionnaires internationaux expérimentés qui souhaitent tirer parti de l'expertise universitaire et appliquer les dernières avancées de la recherche aux questions économiques complexes souvent associées à leurs activités professionnelles. Le programme de doctorat, reconnu au niveau international, est géré conjointement par l'Université d'Anvers, l'Antwerp Management School et le MCI. En Autriche, le programme est certifié par AQ Austria.

Les cours de la prochaine cohorte d'étudiants devraient commencer en novembre 2020. La pandémie de COVID-19 ne compromettra pas la qualité du programme. Markus Kittler, directeur du programme académique de la MCI, explique : « Nous avons remarqué très tôt que les restrictions sur les voyages internationaux resteraient en place pendant un temps considérable. Nous avons donc converti les modules sur le campus en modules hybrides et en ligne. Les participants sont ainsi assurés de pouvoir achever le programme de doctorat comme prévu sans que cela ait la moindre incidence sur la durée ou la qualité du programme. »

Les modules de cet automne se dérouleront donc en ligne. Le MCI peut s'appuyer sur plusieurs années d'expertise dans le domaine de l'apprentissage en ligne. « Nous avons commencé à convertir nos programmes de MBA en apprentissage mixte avec des formats mobiles et en ligne il y a déjà plusieurs années. Cette expertise nous permet aujourd'hui de développer le programme de doctorat pour cadres de manière très professionnelle compte tenu des exigences nouvelles, et d'offrir aux étudiants un soutien optimal », ajoute Susanne E. Herzog, chef du département de l'éducation des cadres du MCI. Les formats sur campus referont leur apparition une fois que les risques sanitaires seront gérables et que les restrictions de voyage seront levées.

Des renseignements détaillés sur le programme et sur les procédures de candidature et d'admission sont accessibles sur le site https://www.mci.edu/en/study/executive-phd.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164816/Herzog_Kittler.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1164817/MCI.jpg

Contact pour la presse : Ulrike Fuchs, ulrike.fuchs@mci.edu, Tél. +43 (0)512 2070-1527

