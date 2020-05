Soundfyr, la nouvelle application communautaire de musique, enregistre 350 000 téléchargements dans le mois suivant son lancement mondial





La nouvelle application communautaire de musique autonomise les musiciens indépendants de la planète, favorise la découverte musicale et permet l'interaction en direct avec les inconditionnels

SINGAPOUR, 7 mai 2020 /CNW/ - Soundfyr (que l'on prononce « Sound-fire ») est une communauté musicale internationale faisant la promotion de la musique originale indépendante. Cette plate-forme fondée par fyr, le producteur et animateur de radio bien connu, aussi appelé doctormix, soutient les jeunes musiciens indépendants du monde entier de « toutes les langues, tous les genres » et cumule 350 000 téléchargements dans le mois suivant son lancement à l'échelle planétaire.

Lancée le 1er avril 2020, Soundfyr est une nouvelle application communautaire de musique conçue pour promouvoir et présenter les talents régionaux au monde entier grâce à un ensemble d'outils intuitifs de réseautage social visant toutes personnes qui s'intéressent à la musique. Qu'il s'agisse de professeurs de musique, de chefs d'orchestre, de techniciens à la guitare ou d'ingénieurs du son, ou encore de studios de pratique, d'entreprises de location de produits audio-vidéo ou d'organisateurs d'événements, toutes et tous sont les bienvenus à se joindre à ce nouvel univers musical, à s'y connecter, à le partager et à en profiter.

Par l'entremise de la page d'accueil multilingue et unique en son genre, les utilisateurs et les jeunes artistes peuvent publier leurs plus récentes créations lyriques originales, discuter grâce au mur nommé « The Wall », diffuser des photos, des chansons et des vidéos, commenter, partager et cumuler des « Superloves » (le pendant Soundfyr des mentions J'aime). La fonction « Chatify » de l'application permet aux adeptes, aux organisateurs de concerts, aux sociétés événementielles, aux maisons de disques et même aux homologues de contacter directement les artistes qui gagnent en popularité afin d'établir une collaboration ou de leur permettre de se produire sur scène.

Soundfyr crée aussi du contenu original. Le volet Soundfyr Original Shows comporte la fonction « Soundfyr Represents », qui est prise en charge par Samsung Singapore, Spotlight Series, Selfie Video Interviews, et la fonction « Amplifyr Daily », qui fait la promotion des talents et des musiciens au sein de la communauté Soundfyr.

« Soundfyr accorde la priorité aux musiciens », déclare fyr, fondateur de Soundfyr. « Ayant découvert l'industrie musicale à un jeune âge, je sais à quel point elle peut être dure pour les jeunes musiciens aspirants. Nous voulons créer quelque chose de différent -- insufflé d'une âme et provenant du coeur -- et offrir aux jeunes artistes une chance égale de percer, et ce, indépendamment des circonstances ou de leur origine. Il est fantastique de voir que la communauté actuelle appuie cette initiative. Nous espérons que davantage de personnes puissent tirer avantage de notre plate-forme pour concrétiser leurs rêves. »

Avant le lancement planétaire de l'application, Soundfyr a recueilli près de 2 millions $ US par étapes grâce à Sound 360 et CATALYST+, une société de capital-risque. L'organisme procédera sous peu à une ronde de financement préalable de série A. L'application connaît un excellent départ, elle qui est téléchargée aux États-Unis, aux Philippines, en Russie et en Inde.

« Après un lancement impressionnant, nous allons accélérer les choses et amasser des fonds pour développer notre plate-forme de musique, accroître ses fonctionnalités et poursuivre la mise en oeuvre de notre initiative au profit des jeunes musiciens », ajoute fyr.

Soundfyr est offerte en 10 langues : anglais, thaï, chinois simplifié, indonésien, malaisien, vietnamien, japonais, coréen, espagnol et français; davantage de langues seront ajoutées sous peu.

Téléchargez GRATUITEMENT l'application Soundfyr dès aujourd'hui à partir de :

À propos de fyr (aussi appelé doctormix)

Avant de mettre au point l'application Soundfyr, fyr a investi les 30 dernières années à façonner sa carrière en tant que personnalité de premier plan des rencontres d'affaires et de l'industrie de la musique, se produisant à titre de doctormix pour les plus grandes stations de radio anglophones de Singapour, comme Class 95, et travaillant à 98.7 FM en tant qu'animateur de radio.

Producteur de musique vénéré et pionnier de la scène radio et animation, il a diffusé sa propre émission de radio dans 100 villes de la planète. Il a aussi remporté une foule de prix et de nombreuses distinctions en raison de sa contribution à l'industrie musicale. fyr a aussi fait partie d'un groupe de rock sous l'égide de EMI records dont les membres provenaient des États-Unis, de la Russie et de Singapour. La formation s'est fait connaître en se produisant dans des salles de spectacle reconnues, comme le Viper Room de Johnny Depp. On a pu l'entendre à MTV et sur les ondes des stations de radio de la planète. De plus, elle a pris part à des festivals dans le monde entier, jouant aux côtés de Puddle of Mudd, Tommy Lee, JET et bien d'autres.

À propos de Soundfyr

Soundfyr. Le foyer mondial des musiciens, des passionnés, des talents et des professionnels de l'industrie musicale, des activités connexes à la musique, des concerts, des entrevues et plus encore. Offert dès maintenant depuis Google Play et l'App Store. Soundfyr, ma vie, ma musique! Toutes les langues, tous les genres.

