PEI-Genesis promeut Peter Austin au poste de vice-président exécutif et de directeur de l'exploitation





Alors que les entreprises du monde entier se tournent vers la prochaine phase de leurs opérations dans un monde en constante évolution, PEI-Genesis, leader mondial dans la conception et l'assemblage de connecteurs et de solutions de câblage sur mesure, a promu Peter Austin au poste de vice-président exécutif et directeur de l'exploitation (COO), avec effet immédiat, comme l'a annoncé aujourd'hui Steven Fisher, le président et directeur général de la société.

"Peter Austin a commencé pour PEI-Genesis en 2016, et j'en suis venu à respecter sa pensée stratégique, en m'appuyant sur lui comme un conseiller de confiance," a déclaré M. Fisher. "Nous travaillerons en étroite collaboration pour développer notre stratégie globale, et il sera responsable de son exécution au jour le jour."

Le nouveau rôle de Peter Austin consistera notamment à s'associer avec Steven Fisher pour élaborer des plans détaillés visant à atteindre les objectifs de performance de l'entreprise, à planifier le renforcement de l'entreprise après la pandémie actuelle et à maintenir les valeurs I CARE de l'entreprise.

"C'est un honneur d'être nommé directeur d'exploitation d'une entreprise comme PEI-Genesis, qui fait partie intégrante de cette industrie depuis des générations," a déclaré M. Austin. "Travailler avec Steven et l'équipe senior s'est avéré très efficace, et j'ai hâte de poursuivre notre croissance et notre expansion, même si nous naviguons dans ces eaux inconnues."

Jonathan Parry, vice-président senior et directeur général de l'Europe, Alex Tsui, directeur général de l'Asie, et John Rozanski, directeur senior des comptes stratégiques mondiaux, rendront compte à Peter Austin. Il conservera quant à lui également son rôle de directeur général pour l'Amérique du Nord.

"Avec Peter fermement en place en tant que directeur de l'exploitation, je vais concentrer mes efforts sur d'autres besoins stratégiques, notamment l'amélioration des relations avec les fournisseurs et l'évolution continue de l'entreprise," a déclaré M. Fisher. "Dans des moments comme celui-ci, le leadership est essentiel dans notre évolution, et il n'y a personne d'autre que Peter en qui j'ai plus confiance à mes côtés."

Peter Austin a rejoint PEI-Genesis avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie électronique. Avant 2016, il a travaillé comme vice-président des ventes et du marketing mondial chez NXP Semiconductors. Avant cela, il a été directeur de la gestion commerciale mondiale chez National Semiconductor, où il a supervisé le portefeuille de produits de la société. Peter Austin a également passé 13 ans chez Future Electronics, où il a occupé différents postes, dont celui de directeur et de responsable commercial mondial du marketing des produits d'entreprise.

À propos de PEI-Genesis

PEI-Genesis est l'un des assembleurs de connecteurs et de câbles de précision les plus rapides au monde. À partir du plus grand inventaire de composants de connecteurs au monde, ils développent des solutions techniques qui soutiennent les secteurs militaire, industriel, médical, aérospatial, du transport et de l'énergie dans le monde entier. Basée à Philadelphie, PEI-Genesis possède des installations de production à South Bend et Chandler aux États-Unis, à Southampton au Royaume-Uni et à Zhuhai en Chine, ainsi que des bureaux de vente dans toute l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Pour plus d'informations, visitez le site www.peigenesis.com.

