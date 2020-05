Mérieux Equity Partners et Korys annoncent le lancement de OMX Europe Venture Fund, dédié au Capital Innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition





Mérieux Equity Partners et Korys annoncent le lancement d'une nouvelle plateforme d'investissement en Capital Innovation pour financer des sociétés innovantes dans les secteurs de la santé et de la nutrition, en Europe et en Amérique du Nord.

OMX Europe Venture Fund FPCI (« OMX Europe ») a été lancé avec un engagement financier significatif représentant plus des deux tiers de la taille cible du fonds (90 millions d'euros), grâce au soutien de Korys et Mérieux Développement en tant que sponsors et la contribution de nouveaux souscripteurs tiers. Le fonds bénéficiera de l'expertise et du réseau de ses sponsors et sera opéré par une équipe dédiée, couvrant les investissements directs dans le domaine du Capital Innovation.

OMX [?-miks] fait référence à un champs d'étude en biologie qui se termine en anglais par -omics : genomics (génomique), proteomics (protéomique), metabolomics (métabolomique) ou microbiomics (microbiomique). La promesse d'une médecine de précision et une révolution industrielle portée par la biologie reposent sur la capacité à transformer les interconnections complexes entre les données en produits, services et informations utiles pour la mise en place d'une santé et d'une nutrition plus efficace et personnalisée.

La crise liée à la pandémie COVID-19 a déclenché une prise de conscience publique et gouvernementale autour de l'importance de la biologie, tant pour la compréhension des maladies infectieuses que la mise en place d'outils de prévention, de diagnostic et de traitement adaptés. Le fonds d'investissement OMX Europe soutient les entrepreneurs et entreprises à la pointe du secteur des sciences de la vie au niveau mondial, contribuant ainsi à répondre aux enjeux de santé publique et aux défis sociétaux actuels.

Plusieurs prises de participations ont déjà été réalisées par le fonds :

Mimetas est un leader sur le marché en croissance rapide des organoïdes (?organ on a chip'). Grâce à sa technologie OrganoPlate®, Mimetas développe et commercialise des modèles de culture cellulaire 3D, intégrant des outils permettant la découverte et le développement de nouvelles thérapies ;

est un leader sur le marché en croissance rapide des organoïdes (?organ on a chip'). Grâce à sa technologie OrganoPlate®, Mimetas développe et commercialise des modèles de culture cellulaire 3D, intégrant des outils permettant la découverte et le développement de nouvelles thérapies ; MRM Technologies est une société spécialisée dans la recherche et le développement liés au microbiote. Sa filiale ProDigest est spécialisée dans l'analyse du microbiote intestinal, opérant en tant que CRO pour des clients internationaux de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Sa filiale MRM Health développe des thérapeutiques innovantes pour le traitement des maladies métaboliques et du système immunitaire ;

est une société spécialisée dans la recherche et le développement liés au microbiote. Sa filiale ProDigest est spécialisée dans l'analyse du microbiote intestinal, opérant en tant que CRO pour des clients internationaux de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Sa filiale MRM Health développe des thérapeutiques innovantes pour le traitement des maladies métaboliques et du système immunitaire ; Inscripta commercialise une plateforme révolutionnaire d'édition de gènes, Onyxtm, offrant de nouvelles modalités d'ingénierie cellulaire pour des applications en recherche fondamentale et pour l'industrie ;

commercialise une plateforme révolutionnaire d'édition de gènes, Onyxtm, offrant de nouvelles modalités d'ingénierie cellulaire pour des applications en recherche fondamentale et pour l'industrie ; Tara Biosystems offre au secteur pharmaceutique de nouveaux modèles cardiaques in vitro, utilisant des Cellules Souches Pluripotentes induites (CSPi), plus prédictifs en termes d'efficacité et de toxicité et permettant d'accélérer le développement de nouvelles thérapies.

OMX Europe sera géré par Mérieux Equity Partners en Europe, avec le support opérationnel de l'équipe Life Science de Korys en tant que conseiller principal du fonds. Mérieux Equity Partners emploie actuellement quatre collaborateurs dédiés au Capital Innovation et prévoit d'étoffer son équipe dans les prochains mois. Afin de compléter cette expertise géographique et sectorielle, un partenariat stratégique a été établi avec une équipe d'investissement américaine expérimentée qui a investi avec Mérieux Equity Partners sur plusieurs transactions en Capital Innovation aux Etats-Unis au cours des dix dernières années. L'équipe d'investissement OMX Ventures aux Etats Unis, composée de Craig Asher, Nick Haft et Dan Fero, avec le support de Paul Conley en tant que conseiller senior pour le fonds, apportera un savoir-faire et une connaissance approfondie du secteur des Sciences de la Vie.

L'équipe américaine OMX Ventures a établi OMX Ventures Fund I (« OMX US ») aux Etats-Unis pour financer des sociétés innovantes selon une stratégie d'investissement similaire à celle d'OMX Europe et avec un droit privilégié de co-investissement aux côtés d'OMX Europe. Etabli avec un objectif de levée de fonds d'au moins 100 millions de dollars, OMX US a récemment réalisé une première clôture sécurisant plus des deux tiers du financement d'OMX Ventures Fund I.

"Nous sommes honorés d'accueillir Korys en tant que sponsor et conseiller du fonds. En complément du sponsoring de Mérieux Développement, l'accès privilégié à l'expérience et au réseau industriel de Korys apportera une réelle valeur ajoutée à notre portefeuille d'entreprises en forte croissance, " ajoute Valérie Calenda, Associée chez Mérieux Equity Partners.

"Notre association avec Mérieux Equity Partners repose sur une histoire entrepreneuriale datant de plusieurs générations, une base de valeurs communes et l'ambition partagée de déployer des ressources significatives dans les secteurs de la santé et de la nutrition sur le long terme. Nous nous réjouissons d'engager ce partenariat", déclare Christoph Waer, chez Korys.

"Grâce au soutien significatif de Mérieux Développement, de Korys et la contribution de nos associés américains, nous augmentons ainsi nos capacités d'investissement dans le secteur des Sciences de la Vie, à un moment où la compréhension et une meilleure maîtrise de la biologie sont plus importantes que jamais," ajoute François Valencony, Président de Mérieux Equity Partners.

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Dédiée au capital innovation et capital développement, Mérieux Equity Partners est une société de gestion enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis Juin 2018, qui mobilise aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et partenaires régionaux en Europe et en Amérique du Nord. Avec plus de 650 millions d'euros sous gestion, Mérieux Equity Partners joue un rôle actif en tant qu'actionnaire de référence de sociétés à fort potentiel, en soutien aux entrepreneurs dans les domaines de la santé et de la nutrition. Les entreprises du portefeuille de participations bénéficient d'un accès privilégié au réseau industriel, scientifique et commercial de l'Institut Mérieux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

A propos de Korys - www.korys.be

Korys est la société d'investissement de la famille Colruyt. Elle gère aujourd'hui plus de 4,5 milliards d'euros d'actifs. Outre une participation significative dans le Groupe Colruyt, l'un des leaders de la grande distribution en Belgique et en France, elle gère activement des participations dans des entreprises privées et dans des fonds de « private equity ». Korys a également mis en place ses propres fonds d'investissements pour gérer son portefeuille en instruments cotés. Pour l'ensemble de ses activités, Korys prend ses décisions d'investissement dans une perspective à long terme et sur base de critères économiques (Profit), sociaux (People) et écologiques (Planet) stricts. Korys vise à créer de la valeur durable dans trois écosystèmes majeurs : les Sciences de la Vie, la Transition Energétique et le Consommateur Averti (« Conscious Consumer »). Pour ce faire, Korys peut compter sur une équipe motivée de 30 professionnels basés en Belgique et au Luxembourg.

Ce communiqué de presse n'est pas une communication marketing dans les états membres et non membres de l'Union Européenne. Ce communiqué de presse n'est pas une offre de commercialisation de titres aux Etats-Unis. Des titres ne peuvent être commercialisés ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou sans exemption d'enregistrement. Tout appel public à l'épargne lancé aux Etats-Unis serait fait par le biais d'un prospectus qui pourrait être obtenu auprès de l'émetteur et qui contiendrait des informations détaillées sur l'entité émettrice et sa direction ainsi que ses états financiers.

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 03:05 et diffusé par :