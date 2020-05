Corcentric lève 80 millions de dollars pour soutenir sa croissance internationale





PARIS, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Corcentric, fournisseur leader de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash pour les entreprises aux Etats-Unis et en Europe, annonce aujourd'hui avoir levé 80 millions de dollars auprès du fonds d'investissement Bregal Sagemount, basé à New-York. Cette levée de fonds permet à Corcentric d'accélérer son développement international et de poursuivre sa stratégie d'innovation et d'intégration de ses solutions.

Cet investissement fait suite à 24 mois d'intenses activités pour Corcentric avec l'acquisition de SourceOne, NetSend et Determine pour devenir le seul fournisseur sur le marché mondial capable d'offrir une suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, en combinant conseil, services et technologie et en optimisant les flux de paiement B2B. Grâce à sa Plateforme, Corcentric permet aux entreprises de mieux gérer leurs dépenses, optimiser leurs fonds de roulement, améliorer leur rentabilité et créer de la valeur. Plus de 500 milliards de dollars de transactions B2B par an sont effectuées par plus de 2 000 clients Corcentric.

"Nous sommes heureux de collaborer avec Bregal Sagemount, notre partenaire stratégique et financier. Sa capacité à investir dans des entreprises de logiciels à forte croissance et son expertise dans ce domaine confirment qu'il s'agit du bon partenaire pour la continuité de notre entreprise. Dans le contexte actuel, il est primordial pour les entreprises de digitaliser leurs processus, optimiser leurs dépenses et améliorer la visibilité sur leurs données, et ce, depuis une Plateforme unique et accessible partout. Avec le soutien de Bregal Sagemount, Corcentric renforce sa position de leader sur son marché et ses capacités à répondre aux enjeux actuels des entreprises en offrant une suite complète de solutions et de services dédiés aux professionnels des Achats, de la Finance et de la Comptabilité."

Matt Clark, President & COO - Corcentric

"Nous avons été très impressionnés par la capacité des solutions Corcentric à résoudre les problématiques complexes rencontrées par les entreprises lors de la gestion des flux B2B. Corcentric offre de nombreuses opportunités aux entreprises de libérer de la valeur sur toute la chaîne d'approvisionnement."

Gene Yoon, Managing Partner - Bregal Sagemount.

"Corcentric a su anticiper l'évolution du marché et a orienté son offre vers la création de valeur et ses clients, là où l'accent était traditionnellement mis sur la réduction des coûts."

Arjun Mehta, Vice President - Bregal Sagemount.

L'investissement de Bregal Sagemount a été mené par Gene Yoon, Jon Sonnenschein, Arjun Mehta et Connor Pams. BofA Securities et MidMarket Capital Advisors ont agi en tant que conseillers financiers et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a agi en tant que conseiller juridique de Corcentric. Goodwin Procter a fourni des conseils juridiques à Bregal Sagemount.

À propos de Corcentric

Corcentric est un fournisseur leader de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash. En combinant conseil, services et technologies Corcentric permet à ses clients du mid-market au Fortune 1000 d'optimiser leurs processus Achats et Finance, de réduire les coûts et d'améliorer les relations fournisseurs. Depuis 1996, des milliers d'entreprises font confiance aux équipes d'experts de Corcentric et à sa suite complète de solutions pour mieux gérer les dépenses, optimiser le fonds de roulement et améliorer la rentabilité. Plus d'informations sur Corcentric.com

Contact :

Eléonore Roucaute

+33 6 63 30 10 37

eroucaute@corcentric.com

