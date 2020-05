Sai Life Sciences rejoint le projet mondial « COVID Moonshot »





HYDERABAD, Inde, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'un des façonniers (CDMO en anglais pour organisation de développement et de fabrication sous contrat) à connaître la plus forte croissance en Inde a annoncé aujourd'hui qu'elle collabore avec le projet COVID Moonshot qui vise à fournir un candidat-médicament antiviral efficace contre le COVID-19. Grâce à un apport en nature d'une équipe de chimistes médicaux et d'une infrastructure de soutien, Sai Life Sciences aidera à synthétiser et à profiler des analogues pour les nouvelles entités chimiques (NCE) et d'autres composés connus précédemment et testés sur d'autres virus.

PostEra, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'apprentissage automatique au service de la découverte de médicaments, est à la tête de cette initiative. Des experts de premier plan des domaines de la découverte de médicaments basée sur l'informatique, de la synthèse chimique et des essais biochimiques les rejoignent. Dans les trois mois qui ont suivi son démarrage en février de cette année, l'équipe a déjà identifié plus de 60 « fragments » confirmés expérimentalement qui ciblent efficacement une protéine clé associée au COVID-19. L'équipe a désormais lancé une initiative de production participative pour accélérer la conception de candidats-médicaments potentiels à partir de ces fragments et elle a reçu plus de 4 000 contributions envoyées par des personnes du monde entier.

En accueillant Sai Life Sciences au sein du consortium, Aaron Morris, PDG de PostEra, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Sai Life Sciences pour la contribution qu'elle apporte à ce projet. Ils nous aident à prendre les idées de production participative les plus prometteuses de la plateforme Moonshot et à les transformer en réalité chimique. C'est une générosité comme celle-ci qui nous donne l'espoir que le lancement fulgurant de ce projet pourrait obtenir un résultat révolutionnaire dans le cadre de notre recherche d'un antiviral efficace contre le COVID ».

S'exprimant sur la participation de l'entreprise au projet, Krishna Kanumuri, PDG et directeur exécutif de Sai Life Sciences, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre à cette initiative mondiale de premier plan. L'approche du consortium destinée à trouver des traitements pour les patients dans la lutte contre le COVID-19 est une cause louable, qui s'inscrit très bien dans notre objectif de travailler avec des partenaires afin d'accélérer les solutions qui améliorent la vie ».

Au cours des vingt dernières années, Sai Life Sciences a constitué un portefeuille de services de découverte de nouvelles entités chimiques reposant sur une solide plateforme de synthèse chimique. À l'heure actuelle, l'entreprise offre aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques faisant preuve d'innovation la gamme complète de ses services de découverte, qui vont de l'identification et de la validation des cibles jusqu'aux nouveaux médicaments de recherche (IND en anglais) et englobent aussi un ensemble solide de capacités pour le développement des NCE et la fabrication conforme aux bonnes pratiques actuelles en la matière.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO en anglais) intégrant touts les services , dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Façonnier spécialisé, Sai Life Sciences a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelles entités chimiques, créant sans relâche de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuelle, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

