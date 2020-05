FPT s'associe à OutSystems pour accélérer l'adoption de plateformes à faible code au Japon





La plus grande société technologique du Vietnam, FPT, a récemment signé un accord de partenariat avec la société mondiale de logiciels OutSystems, pour la gestion de ses services, concrétisant une initiative stratégique qui permettra aux deux parties de s'implanter sur le marché japonais grâce à des plateformes Low-code.

En tant que premier partenaire de services gérés de OutSystems au Japon, FPT fournira une gamme complète de services allant du développement, de l'exploitation à la maintenance des applications logicielles sur sa plateforme Low-code. Le "Low code", tel que défini par OutSystems, est une approche de développement logiciel qui permet une livraison plus rapide des applications, et donc une mise sur le marché plus rapide.

Selon M. Arnold Consengco, vice-président de la région Asie du Nord-Est et Japon pour OutSystems, le choix du partenaire témoigne de la force de FPT, non seulement en termes de main-d'oeuvre numérique, mais aussi de capacités technologiques.

"FPT dispose d'un grand nombre de ressources, de capacités multilingues ainsi que d'une position forte sur le marché japonais, car il s'agit d'une base installée très importante pour l'entreprise. Je pense qu'elle a beaucoup à offrir et qu'elle peut apporter cette capacité de développement offshore au Japon, que nous recherchions" a-t-il déclaré.

La technologie "Low-code" a permis aux clients d'OutSystems d'obtenir des résultats exceptionnels, une augmentation de 253 % de leur retour sur investissement en sept mois et le lancement de plus de 60 applications en moins de deux ans, soit une économie de 650 jours d'efforts de développement.

D'ici 2024, le développement d'applications low-code représentera plus de 65 % des activités de développement d'applications à travers le monde, selon un rapport publié par Gartner l'année dernière. L'Asie Pacifique, y compris le Japon, devrait enregistrer la croissance très rapide sur la période allant de 2019 à 2024.

"C'est là, je pense que nos deux entreprises tireront parti de nos ressources respectives pour construire ensemble un écosystème plus vaste et livrer davantage de projets pour un grand nombre de clients en constante évolution. La base future de notre engagement commercial avec les clients Japonais ne repose pas sur le fait que l'on puisse faire quelque chose de bon marché, mais plutôt sur la rapidité avec laquelle on peut le faire," a déclaré M. Consengco.

"Avec la pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises japonaises ont activement adopté les technologies numériques telles que le low-code pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. Nous sommes vraiment impatients de travailler avec OutSystems pour accélérer la transformation numérique dans le pays," a déclaré le président de FPT, M. Truong Gia Binh.

Depuis son arrivée au Japon en 2005, FPT a alloué près de 10 000 employés, travaillant sur place ou à l'étranger, à aider les entreprises locales à relever leurs défis numériques. L'entreprise est en passe de devenir le 50e fournisseur mondial de services et de solutions numériques d'ici 2030.

FPT Corporation est un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies et des services informatiques basé au Vietnam, avec près de 1,2 milliard de dollars US de revenus et 29 000 employés. En tant que pionnier de la transformation numérique, FPT propose des services de classe mondiale dans les domaines suivants : Smart factory, plates-formes numériques, RPA, AI, IoT, mobilité d'entreprise, Cloud, AR/VR, systèmes embarqués, services gérés, tests, modernisation des plateformes, applications commerciales, services d'application, BPO, etc. La société a servi plus de 700 clients dans le monde entier, dont une centaine d'entreprises du célèbre « Fortune Global 500 » notamment dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation, de l'automobile, de la banque et de la finance, de la logistique et du transport, des services publics, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fpt-software.com .

Des milliers de clients dans le monde entier font confiance à OutSystems, la première plateforme low-code pour le développement rapide d'applications. Des ingénieurs avec un souci obsessionnel du détail ont conçu chaque aspect de la plateforme OutSystems pour aider les organisations à créer des applications de niveau entreprise et à transformer leurs activités plus rapidement. OutSystems est la seule solution qui combine la puissance du développement à faible code avec des capacités mobiles avancées, permettant le développement visuel de portefeuilles d'applications entiers qui s'intègrent facilement aux systèmes existants. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.outsystems.com

