L'Européenne Deenova accélère son expansion internationale sur le marché de l'automation pharmaceutique





Deenova a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société avait élu Gaspar G. De Viedma vice-président du conseil d'administration de Deenova, à compter du 30 avril 2020. M. De Viedma a précédemment occupé des postes de direction au sein de Health Robotics-Omnicell,, UMS-Ascom, Cardinal Health-Pyxis, Eclipsys-Allscripts, Oacis-Telus, McKesson et Siemens-Cerner sur 4 continents différents.

Giorgio Pavesi, PDG de Deenova, a accueilli Gaspar à Deenova, déclarant: «Gaspar possède une expérience inégalée en tant que dirigeant dans le secteur de la santé, et plus particulièrement dans celui l'automation pharmaceutique. Mes collègues et moi apprécions grandement son expertise, son dynamisme et sa vision d'avenir pour Deenova son expansion à l'international, en particulier pendant cette période difficile de pandémie Covid-19"

M. De Viedma a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de retourner dans le secteur de l'automation pharmaceutique et de rejoindre le conseil d'administration de Deenova. J'ai hâte de guider Deenova vers une proposition de valeur unique pour ses actionnaires et clients dans le monde entier. Mon expérience professionnelle antérieure et mes connaissances des principaux concurrents de Deenova, en particulier Pyxis et Omnicell, m'ont convaincu que rejoindre une société comme Deenova qui combine à la fois un modèle commercial innovant avec une technologie exclusive d'automation pour les pharmacies, peut constituer le point culminant de ma carrière dans le secteur de la santé. »

Pour plus d'informations sur l'expérience de M. De Viedma dans l'industrie, veuillez visiter https://www.linkedin.com/in/gaspar-g-de-viedma-76bb6099/

Depuis 2004, Deenova est le leader incontesté de solutions combinées de robotique et d'automatisation pour la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans l'industrie de la santé.

Les solutions uniques et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus dans le futur à une meilleure efficacité pour les prestataires de soins de santé en améliorant la sécurité des patients par la réduction des erreurs de traitement, en réduisant le gaspillage et par la réduction des coûts de fonctionnement, tout en réduisant les pressions sur le personnel soignant.

Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou a usage unique.

Visitez le site www.deenova.com pour plus d'informations.

