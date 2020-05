Le retour au travail du personnel de 60 à 69 ans du secteur de l'éducation; de l'improvisation déplore la FTQ





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne comprend pas la vole face du gouvernement qui, dans un geste qui sent l'improvisation à plein nez, demande maintenant au personnel de l'éducation âgé entre 60 et 69 ans de se présenter au travail et ce à quelques jours de la réouverture des écoles primaires, des services de garde. Depuis le début de la pandémie, la santé publique envoie le message que les gens de 60 ans et plus sont les plus à risque, qu'ils ne doivent pas s'exposer inutilement et qu'ils doivent rester à la maison.

« C'est tout simplement incompréhensible et absurde. Ça fait des semaines qu'on nous répète jour après jour de rester à la maison, d'éviter les rassemblements, les réunions de famille et voici que d'un coup de baguette magique les personnes de 60 ans et plus ne sont plus à risque. C'est quoi cette affaire-là ? », d'interroger le président de la FTQ Daniel Boyer.

« Va falloir qu'on nous explique ce changement de cap. Les travailleuses et travailleurs âgés de plus de 60 ans que nous représentons craignent pour leur santé, craignent de revenir à la maison avec le coronavirus et de contaminer leur proche. Tout ça n'a aucun sens » ajoute le président de la FTQ.

« Ce qui est d'autant plus absurde, c'est que le personnel des commissions scolaires a travaillé fort pour bâtir des horaires de travail et rappeler les travailleuses et travailleurs temporaires pour remplacer ceux et celles de plus de 60 ans. À quelques jours de la rentrée, tout ce beau monde va être retourné à la maison alors qu'ils étaient disponibles », conclut Daniel Boyer.

