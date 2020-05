Mitsubishi Heavy Industries Ltd. et Bombardier Inc. ont convenu d'une date de clôture au 1er juin 2020 pour la transaction relative à l'acquisition du programme d'avions régionaux Canadair





-- Le programme sera exploité sous le nouveau nom de MHI RJ Aviation Group à compter du 1er juin 2020 --



TOKYO, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) (TOKYO: 7011) et Bombardier Inc. (Bombardier) (TSX: BBD.B) ont convenu que toutes les conditions de clôture ont été satisfaites et que la transaction relative à l'acquisition du programme d'avions régionaux Canadair (CRJ) sera clôturée le 1er juin 2020. Le programme sera exploité par les nouvelles entités du groupe MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) et commencera dès la clôture de la transaction.



Dans le cadre de cette acquisition, MHI acquiert les activités de maintenance, de soutien, de remise à neuf, de marketing et de vente des avions CRJ Series, ainsi que les certificats de type. Cela comprend les services et le réseau de soutien liés aux CRJ, principalement situés à Mirabel (Québec) et à Toronto (Ontario) au Canada; et à Bridgeport (Virginie occidentale) et à Tucson (Arizona) aux États-Unis. Les pièces de rechange CRJ continueront d'être distribuées à partir des dépôts situés à Chicago (Illinois) et à Francfort (Allemagne).



En complément des activités existantes de MHI dans le domaine des avions commerciaux, MHIRJ fournira une solution globale d'entretien et de soutien à l'industrie aéronautique mondiale, notamment aux avions CRJ Series et, à terme, à la famille d'avions régionaux Mitsubishi SpaceJet de prochaine génération.



Les mises à jour des étapes principales de l'intégration seront fournies sur une base régulière.



À propos de MHI RJ Aviation Group

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) fournit des solutions complètes de soutien opérationnel et de soutien à la clientèle, y compris la maintenance, la remise à neuf, le marketing et les activités de vente pour l'industrie mondiale des avions régionaux. Basé à Mirabel, au Québec, le réseau de centres de service, de bureaux de soutien et de dépôts de pièces de MHIRJ est positionné dans d'importants centres d'aviation aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. Filiale à part entière de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, le groupe MHI RJ Aviation comprend MHI RJ Aviation ULC (Canada), MHI RJ Aviation Inc. (États-Unis) et MHI RJ Aviation GmbH (Allemagne).



À propos de MHI

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), dont le siège social est situé à Tokyo, est l'un des leaders industriels mondiaux regroupant 80 000 employés et générant des revenus consolidés annuels d'environ 38 milliards $. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise a centré sa réflexion sur les solutions intégrées et novatrices qui font avancer le monde. MHI détient un portefeuille d'activités unique englobant la terre, la mer, le ciel et même l'espace. MHI fournit des solutions intégrées et novatrices dans un large éventail d'industries, de l'aviation commerciale au transport en passant par les centrales électriques et turbines à gaz, de machines et d'infrastructures à des systèmes intégrés de défense et spatiaux.



Pour plus d'information, veuillez consulter le site web de MHI : www.mhi.com/index.html



