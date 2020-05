Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 7 mai 2020

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) demande au premier ministre François Legault et au ministre de l'Éducation Jean-François Roberge de clarifier de façon urgente la situation concernant le retour au travail des personnes âgées de plus de...

Alors que la crise de la COVID-19 continue d'affecter ses services passagers d'un océan à l'autre, VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce la prolongation de la suspension de ses trajets longue distance du Canadien et de l'Océan, et la suspension de la...