Services financiers Co-operators limitée annonce un placement de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties à 3,327 % échéant en 2030





GUELPH, ON, le 6 mai 2020 /CNW/ - Services financiers Co-operators limitée (SFCL) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente de placement d'un montant en capital global de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties à 3,327 % échéant le 13 mai 2030 au moyen d'un placement privé, aux termes de certaines dispenses des obligations d'établir un prospectus prévues dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes des provinces du Canada. Le placement devrait être terminé le 11 mai 2020, sous réserve du respect des conditions habituelles.

Les débentures portent intérêt au taux annuel de 3,327 %, payable semestriellement le 13 mai et le 13 novembre de chaque année, à compter du 13 novembre 2020, et viennent à échéance le 13 mai 2030.

L'émission a été faite par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé conjointement par Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. La Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. participent également au syndicat.

Le produit du placement sera affecté aux fins générales de l'entreprise et permettra à SFCL de fournir des capitaux supplémentaires à ses filiales, selon les besoins.

« Nous trouvons que la réponse positive générée par les membres du secteur des placements à notre émission de titres d'emprunt est encourageante, particulièrement en cette période de grande incertitude sur les marchés mondiaux », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction du Groupe Co-operators limitée. « C'est une preuve de confiance en notre stabilité à long terme en tant que coopérative et une reconnaissance de notre excellente situation de trésorerie. »

Les débentures mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, ni à des personnes des États-Unis (au sens du règlement intitulé Regulation S de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes. Le présent communiqué ne constitue nullement une sollicitation d'achat des titres aux États-Unis.

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 47,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour en savoir plus, visitez le site www.cooperators.ca.

