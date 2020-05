Nomination du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission de l'éthique en science et en technologie

M. Jocelyn Maclure est nommé de nouveau membre et président de la Commission de l'éthique en science et en technologie.

MM. Michel Bergeron, Michel Désy, Benoît Dubreuil et Éric Simard ainsi que Mme Céline Lafontaine sont nommés de nouveau membres de cette commission.

Mmes Mélanie Bourassa Forcier, Nathalie De Marcellis-Warin, Miriam Fahmy, Nathalie Gaucher, Naïma Hamrouni et Marie Lambert-Chan sont nommées membres de cette commission.

Mme Denise Moranville est nommée membre observatrice de cette même commission.

Coroner

Mmes Josée Castonguay, Mireille Cholette, Cloé Hudon, Audrey Morin et Michèle Turenne ainsi que MM. Rudi Daelman, Robert Jr Poirier et Sylvain Truchon sont nommés coroners à temps partiel.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

M. Howard Bergman et Mme Maryse Turcotte sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 18:10 et diffusé par :