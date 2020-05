Rappel / GDI Services aux immeubles inc.: assemblée annuelle des actionnaires





DATE DE L'ASSEMBLÉE ET APPEL CONFÉRENCE

LASALLE, QC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») (TSX: GDI) rappelle aux actionnaires et aux fondés de pouvoir dûment nommés de GDI que son assemblée annuelle des actionnaires se tiendra à 9 h (heure de l'Est) le 8 mai 2020. Les actionnaires et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront assister à l'assemblée par conférence téléphonique en composant le 1 888 664-6392 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 416 764-8659 (Toronto) et en entrant le numéro d'identification de la conférence 05064099 à 9 h (heure de l'Est) le 8 mai 2020.

GDI rappelle aux actionnaires qu'à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours, aucun administrateur ni dirigeant de GDI ne sera présent sur les lieux de l'assemblée de GDI, à l'exception des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'assemblée. GDI rappelle également aux actionnaires et aux fondés de pouvoir dûment nommés qu'elle pourrait être obligée de leur refuser l'accès à l'assemblée si une telle mesure est jugée nécessaire ou appropriée conformément aux recommandations, directives, décrets ou ordonnances des gouvernements du Québec et du Canada. Pour ces raisons, et compte tenu des circonstances exceptionnelles, les actionnaires sont priés de voter avant l'assemblée et de ne pas se présenter en personne à l'assemblée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 30 mars 2020 de GDI, qui peuvent être consultés sous le profil de GDI sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi qu'à l'adresse www.documentsassemblee.com/astca/GDI_fr.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 17:49 et diffusé par :