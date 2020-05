VIA Rail prolonge la suspension du Canadien et de l'Océan





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la crise de la COVID-19 continue d'affecter ses services passagers d'un océan à l'autre, VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce la prolongation de la suspension de ses trajets longue distance du Canadien et de l'Océan, et la suspension de la classe Voiture-lits sur la ligne Winnipeg-Churchill jusqu'au 1er novembre 2020. Bien que beaucoup d'incertitudes demeurent quant à la date de reprise des voyages nationaux et internationaux, VIA Rail continue d'évaluer comment elle peut soutenir les recommandations des autorités de santé publique face à la pandémie et en préparation de la reprise progressive des services.

VIA Rail accélère aussi un programme exhaustif déjà développé pour les travaux d'inspection et de réparation effectués dans le cadre de la modernisation de la flotte Héritage lancée en 2018. À ce moment, VIA Rail a entrepris des initiatives afin de rénover ses voitures AES qui ont parcouru des millions de kilomètres depuis leur mise en service. Au cours des dernières semaines, de nouveaux enjeux de structure ont été découverts et devront être examinés. «?Nous serons ainsi en mesure de rétablir progressivement nos parcours de longue distance à leur pleine capacité, et ce, à temps pour la haute saison 2021?», a affirmé Cynthia Garneau présidente et chef de la direction.

«?Cette décision n'a pas été facile à prendre mais, compte tenu des circonstances actuelles, la santé et la sécurité de nos passagers, des membres d'équipage et des communautés locales doivent primer. Alors que toute l'industrie du voyage est aux prises avec les répercussions de la COVID-19, nous profiterons de cette pause pour évaluer et identifier les mesures à mettre en oeuvre afin de remettre nos opérations sur la bonne voie le plus rapidement et le plus sécuritairement possible?», a conclu Cynthia Garneau.

CENTRES D'APPEL

VIA Rail communiquera avec tous les passagers dont les réservations sont affectées par cette suspension de services. Ceux-ci obtiendront un remboursement automatique. Pour faciliter les annulations et les remboursements, nous avons élargi notre politique d'annulation pour inclure tous les voyages jusqu'au 1er novembre 2020, afin de permettre aux passagers d'annuler leur réservation de manière autonome en ligne à tout moment avant le départ et recevoir un remboursement complet, sans frais de service, et ce quel que soit le moment où le billet a été acheté.

Les clients peuvent également communiquer avec le Centre client de VIA Rail par courriel à service@viarail.ca ou par téléphone au 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), ATS 1 800 268-9503 (malentendants). En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Centre client est ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et cela peut prendre un certain temps pour parler à un agent en raison d'une réduction des effectifs.

RAPPEL

VIA Rail adapte ses activités et déploie un protocole de mesures sanitaires strict à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance et ses centres d'appels pour face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19. Nous avons limité le nombre de sièges pouvant être réservés afin de fournir aux passagers assez d'espace pour pratiquer l'éloignement physique lors de leur voyage.

De plus, nous rappelons régulièrement à nos passagers et à nos employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique, de rester à la maison, d'éviter tous déplacements non essentiels, de pratiquer l'éloignement physique autant que possible et de suivre rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être préalablement lavé les mains). Bien que non obligatoire et afin de limiter les risques de transmission de la COVID-19, VIA Rail recommande néanmoins à l'ensemble de ses passagers de porter un masque non médical ou un couvre-visage couvrant la bouche et le nez lorsque voyageant à bord de ses trains et lorsqu'il est impossible de respecter une distance de séparation de 2 mètres avec les autres.

Nous continuons de suivre attentivement la propagation de la COVID-19 et demeurons en contact étroit avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur notre site.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

VIA RAIL CANADA PUBLIE DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR TENIR SES PASSAGERS ET LE GRAND PUBLIC AU COURANT DES MESURES QU'ELLE DÉPLOIE FACE À LA PANDÉMIE DU COVID-19. VISITEZ NOTRE ESPACE MÉDIAS POUR ÊTRE INFORMÉS.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 17:47 et diffusé par :