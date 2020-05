Plan d'action en santé mentale : le Réseau Avant de Craquer appuie les efforts du gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau Avant de Craquer tient à saluer l'écoute et la proactivité de la ministre de la Santé et des Services Sociaux, madame Danielle McCann, avec l'annonce plus tôt aujourd'hui d'un Plan d'action en santé mentale spécifique à la crise de la COVID-19.

Tout comme la ministre McCann, le Réseau Avant de Craquer et ses 41 associations craignent les impacts de la pandémie en santé mentale pour des milliers de familles au Québec. L'investissement de 31 millions de dollars annoncé en services psychosociaux et les mesures de soutien permettront de réduire en partie les impacts psychologiques de la pandémie auprès des personnes touchées. De plus, ces investissements aideront à prévenir la détérioration de la condition des personnes atteintes de maladie mentale avant la crise et des familles qui les soutiennent.

« Le signal envoyé par la ministre McCann est encourageant. Ceci étant dit, nous espérons que ce Plan d'action COVID-19 comprendra aussi des mesures concrètes pour les familles. Il ne faut jamais oublier que ce sont les familles qui sont aux premières loges pour soutenir leur proche atteint de maladie mentale. Ces familles vivent trois fois plus de détresse que la population en général et doivent être mieux soutenues pendant la crise. Les organismes communautaires, qui sont la porte d'entrée pour les aider, disposent actuellement de ressources financières insuffisantes pour répondre à leurs besoins. Pour reprendre l'exemple de la ministre, les familles vivront un haut de la courbe avec des problèmes psychologiques plus tard dans les prochains mois, une situation préoccupante que nous appréhendons », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

Le Réseau Avant de Craquer tient à réitérer auprès du gouvernement son rôle comme partenaire face aux enjeux de santé mentale pendant la pandémie. En attendant un nouveau Plan d'action en santé mentale 2020-2025, la ministre McCann peut compter sur la collaboration du Réseau et de ses associations membres au front pour soutenir les familles qui accompagnent des personnes atteintes d'un problème de santé mentale.

À propos du Réseau Avant de Craquer

Actif depuis 34 ans, le Réseau Avant de Craquer regroupe 41 associations réparties dans la majorité des régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien aux membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale en offrant gratuitement une gamme de services diversifiés : rencontres individuelles, activités d'information et de formation, groupes d'entraide et mesures de répit-dépannage. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux membres de l'entourage. Par l'entremise de ses associations membres, il répond à plus de 60 000 demandes d'aide annuellement.

