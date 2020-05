La Plateforme d'optimisation de la production ForeSite® de Weatherford permet à un producteur du Fortune 500 d'économiser annuellement 18 millions $





Les renseignements fournis à l'échelle des gisements améliorent l'efficience, la disponibilité et la production des actifs globaux

HOUSTON, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé aujourd'hui que sa Plateforme d'optimisation de la production ForeSite® avait permis à un producteur figurant au Fortune 500 d'économiser annuellement 18 millions $, en délivrant des améliorations mesurables en termes d'efficience, de disponibilité et de production. Ces résultats combinés convaincants ont incité l'opérateur à commander un déploiement global de la plateforme de renseignements sur l'ensemble des gisements de Weatherford, afin de maximiser la production au sein de ses opérations aux États-Unis et à l'international.

Weatherford, en coopération avec l'opérateur de l'ouest du Texas, a réussi la mise en oeuvre de la plateforme d'optimisation de la production ForeSite à l'échelle de l'entreprise, en tirant parti des flux de données existants relatifs aux gisements en tant que moyen d'amélioration des efficiences pour de multiples types d'ascension artificielle. Parmi les améliorations manifestes figurent des économies dans la durée de vie des équipements, ainsi que des gains pour le personnel grâce à des techniques de management par exception.

« Les objectifs du client sont clairs », a déclaré Manoj Nimbalkar, vice-président mondial de l'automatisation de la production et des logiciels chez Weatherford. « Premièrement, la solution doit prendre en charge des formes multiples de production, notamment le flux naturel, le levage de tiges, l'extraction par injection de gaz, et les pompes électriques submersibles (PES). Deuxièmement, Weatherford doit créer un système d'optimisation agnostique aux données à l'échelle de l'entreprise, afin d'instaurer une communication transversale entre les multiples systèmes logiciels et entreprises. Troisièmement, la solution doit exploiter les données historiques des logiciels sortants et intégrer les flux en temps réel de la plateforme existante Weatherford CygNet® SCADA, ainsi que le configurateur de puits et d'allocation des gisements d'un concurrent. »

L'équipe d'optimisation de la production de Weatherford a collaboré avec l'opérateur afin de déterminer la stratégie de production ainsi que les besoins de données pour plusieurs milliers de puits. Ensemble, Weatherford et l'opérateur ont convenu d'un déploiement échelonné de la plateforme d'optimisation de la production ForeSite, en commençant par une phase pilote initiale axée sur les ICP, qui conduirait à une adoption ultérieure à l'échelle de l'entreprise.

Suite au déploiement complet, l'opérateur s'attend à économiser sur une base annualisée 18 millions $ par an. Ces prévisions incluent une économie de 6 millions $ en efficience du personnel, de 7 millions $ en augmentation de la durée de fonctionnement des équipements, et de 5 millions $ supplémentaires en recettes issues de la transition plus rapide des puits d'une extraction par flux naturel à une ascension artificielle.

ForeSite a été installée sur un sous-ensemble de puits ? notamment flux naturel, levage de tiges alternatif, extraction par injection de gaz et PES ? et la plateforme a intégré de manière fluide tous les systèmes de planification et de gestion des données historiques existants en une plateforme unique d'optimisation de la production. Les efficiences en temps réel en résultant ont permis à l'opérateur de gérer par exception tous les puits pilotes, à la fois productifs et peu performants, et d'économiser plusieurs millions de dollars en production et en disponibilité.

« La phase pilote de ForeSite a permis de surpasser tous les ICP, à la suite de quoi le programme a été étendu pour inclure près de 1 000 puits dans le cadre d'un déploiement de phase 1, qui sera adopté à l'échelle de l'entreprise au cours des deux prochaines années », a déclaré Nimbalkar.

