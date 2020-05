Nord du lac Saint-Jean - Rupture de tronçons de chemins forestiers et d'un pont





JONQUIÈRE, QC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la crue printanière a entraîné la rupture de plusieurs tronçons de chemins forestiers et d'un pont au nord de Girardville et de Dolbeau-Mistassini, situés sur les terres du domaine de l'État de la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine.

Localisation Contournement Voir la carte Route de la zec Rivière-aux-Rats (R-0216), km 29 Latitude : N 49° 17' 15'' Longitude : O 72° 18' 20'' À partir du chemin R-0257 à Dolbeau-Mistassini, montez au km 59 pour emprunter le chemin Caribou qui débouche sur le chemin de la zec Rivière-aux-Rats. Chemin de Dolbeau-Mistassini (R-0257), km 148 Latitude : N 50° 04' 05'' Longitude : O 71° 58' 59'' Réparation en cours, présence de machinerie, circulation réduite. Chemin de Girardville (R-0206), km 58 Latitude : N 49° 35' 32'' Longitude : O 72° 41' 05'' Réparation en cours, présence de machinerie, circulation réduite. Pont (R-0221-01) de la traverse vers le lac Huard, chemin de Girardville (R-0206), km 68 Latitude : N 49° 40' 29'' Longitude : O 72° 43' 22'' Installation de barrières en cours, de chaque côté du pont, pour sécuriser les lieux. Aucun contournement possible d'ici à la fonte complète des neiges.

De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture des chemins visés.

Le Ministère invite les usagers de chemins du territoire public à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel. Pour connaître l'état des accès forestiers de ce secteur, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère, aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien Mistassini Téléphone : 418 679-3700 Téléphone : 418 276-1400

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Catherine Thibeault

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Cell. : 418 482-1996

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 15:56 et diffusé par :