609 863 $ gagnés en ligne - « La chance d'une vie! »





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le 3 mai, Sonya Rousselle, une résidente de Montréal, a remporté 609 863 $ en jouant au jeu Chances des dieux sur lotoquebec.com. Dans le respect des mesures de distanciation, une entrevue virtuelle a été réalisée avec la gagnante, en compagnie de son amie Sandy.

En bref

Jeu : Chances des dieux

Lot remporté : 609 863 $

Date du gain : 3 mai 2020

Lieu de résidence de la gagnante : Montréal

Faits saillants

Le 3 mai en soirée, Sonya Rousselle jouait en ligne au jeu Chances des dieux en compagnie de sa grande amie Sandy, comme elles le font régulièrement.

jouait en ligne au jeu Chances des dieux en compagnie de sa grande amie Sandy, comme elles le font régulièrement. Pendant le jeu boni, elles ne s'attendaient pas à remporter 609 863 $ quand le diamant est apparu à l'écran!

Leur réaction a été forte. « On a crié, c'était fou! On a appelé nos amis, réveillé les enfants... On a fêté! » racontaient les deux amies, qui ont précisé ne pas avoir dormi cette nuit-là.

Croyant difficilement à sa chance, Sonya s'est connectée et déconnectée du site à plusieurs reprises pour voir si l'argent était toujours dans son compte.

Sonya partage son gain avec son amie Sandy et Éric, le conjoint de Sandy.

Les deux amies ont des plans pour l'avenir. Sandy souhaite s'acheter un chalet alors que Sonya veut prendre son temps, mais pense à réorienter sa carrière, à se gâter et à faire plaisir à sa famille.

L'entrevue virtuelle réalisée avec Sonya et Sandy a été diffusée sur la chaîne YouTube de Loto-Québec.

Sonya, gagnante d'un lot de 609 863 $ à Chances des dieux

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2019, Loto-Québec a versé 88 lots de 1?000?000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

