Beiersdorf Canada, le fabricant de NIVEA annonce un plan de soutien national pour lutter contre la COVID-19, notamment la campagne #ShareTheCare

MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du grand programme mondial « Care Beyond Skin » mobilisé en mars 2020 par Beiersdorf AG de Hambourg (Allemagne), qui comprenait le don de plus de 50 millions d'euros et 1 million de litres de désinfectant pour aider à combattre la propagation de la COVID-19, Beiersdorf Canada, le fabricant de NIVEA, a annoncé aujourd'hui ses efforts locaux pour apporter soutien et réconfort ici au pays. Les initiatives canadiennes incluent :

Un soutien financier direct d'un montant total de 750? 000 dollars à Banques alimentaires Canada , Save the Children et la Croix-Rouge canadienne pour aider à la gestion de la crise COVID-19.

à Banques alimentaires , Save the Children et la Croix-Rouge canadienne pour aider à la gestion de la crise COVID-19. Le don de 78?000 bouteilles de désinfectant pour les mains aux établissements de soins de santé du Canada

Le don de plus de 150?000 articles de produits de soins pour les mains NIVEA et Eucerin au personnel médical dont la peau est particulièrement fragilisée en ce moment.

En travaillant directement avec Santé Canada pour identifier les établissements qui ont le plus besoin de fournitures, les dons ont été alloués et classés par ordre de priorité en conséquence. Les efforts de distribution profiteront à plusieurs hôpitaux, dont l'Hôpital général juif de Montréal, l'hôpital Lions Gate en Colombie-Britannique et le University Health Network à Toronto, et ont même permis à Tessa Virtue, danseuse sur glace canadienne, médaille d'or olympique et ambassadrice de la marque NIVEA Canada, de livrer des produits en personne (sans contact).

La manière dont les gens prennent soin les uns des autres dans le monde entier a profondément ému Beiersdorf. L'équipe NIVEA a donc lancé une campagne mondiale pour inciter chacun à prendre soin des autres pendant cette période difficile, avec le mot-clic #ShareTheCare.

« Nous avons conscience que la lutte contre la COVID-19 exige plus d'efforts, plus de cohésion et plus de collaboration que jamais. En plus de nos efforts locaux et de nos dons pour des solutions immédiates, nous sommes convaincus que même les plus petits gestes de soins ont une réelle importance. Avec #ShareTheCare, nous appelons les Canadiens à partager leur volonté d'aider les autres et à inciter de plus en plus de personnes à faire de même. » -- Guillaume de Vitton, GM Beiersdorf Canada.

Nous remercions tout particulièrement toutes les parties qui ont travaillé dur pour rendre cela possible, notamment les employés et les fabricants de Beiersdorf Canada, notre agence de relations publiques 1Milk2Sugars Communications et nos partenaires Accuristix et ATS qui ont généreusement couvert les frais d'expédition pour distribuer les dons dans tout le Canada.

