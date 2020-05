Venturis Therapeutics, Inc. annonce le dépôt de quatre nouvelles demandes de brevets visant l'utilisation de l'angiogenèse thérapeutique pour le traitement de maladies liées au virus de la COVID-19 et d'autres maladies liées à d'autres virus





DALLAS, 6 mai 2020 /CNW/ - Venturis Therapeutics, Inc. (« VT ») annonce aujourd'hui avoir présenté quatre demandes de brevets provisoires relatifs au traitement ou à la prévention de maladies d'origine virale liées au virus de la COVID-19 et à d'autres virus. Ces nouvelles demandes de brevets portent sur les éléments généraux suivants : lésions cardiaques et accidents vasculaires cérébraux viro-induits; syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS); dysfonctionnement intestinal ou lésions des cellules épithéliales intestinales; et dysfonctionnement rénal ou insuffisance rénale.

Au cours des derniers mois, l'équipe de VT a examiné de nombreux rapports et données préliminaires émanant de professionnels de la santé du monde entier à propos de maladies découlant de lésions causées par le virus de la COVID-19 aux cellules épithéliales et aux tissus microvasculaires. On observe ces lésions chez les patients de plusieurs groupes d'âge tant durant qu'après un rétablissement apparent d'infection causée par le virus de la COVID-19, et chez les patients ayant présenté des symptômes d'infection virale graves et même modérés. Les maladies viro-induites peuvent se manifester notamment sous la forme d'accident vasculaire cérébral, de défaillance organique, de fibrose, de formation soudaine de caillots, et d'ischémie tissulaire ou cellulaire. Voilà de nombreuses années que VT se sert de l'angiogenèse thérapeutique pour assurer le traitement et la régénération des tissus et des cellules microvasculaires et épithéliaux qui ont subi des lésions ou une ischémie.

VT prévoit que ces nouveaux brevets, conjugués à ceux que la société détient déjà, comme ceux visant les accidents vasculaires cérébraux, lui permettront d'intensifier les efforts de développement des procédés et des traitements établis et révolutionnaires pour soigner chez les populations de patients à grande échelle ces affections affligeantes qui constituent un danger de mort. Grâce à ses brevets actuels et à ceux qu'elle demande, VT veut être au premier rang des sociétés privées qui combattent les effets dévastateurs de ces maladies.

À PROPOS DE VENTURIS THERAPEUTICS

Venturis Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique qui met au point des protéines-candidats-médicaments pour traiter des maladies comme les lésions diabétiques, les coronaropathies graves, les maladies artérielles périphériques, le dysfonctionnement érectile, les accidents vasculaires cérébraux, les affections touchant les disques intervertébraux, ainsi que les maladies découlant des lésions d'origine virale causées aux cellules épithéliales et aux tissus microvasculaires. Le principe actif (API) de nos candidats-médicaments est la protéine humaine FGF-1, laquelle stimule la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, augmentant ainsi l'approvisionnement sanguin des tissus et des organes ischémiques.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats et les effets réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont formulés ou anticipés. Par exemple, les déclarations relatives aux attentes concernant les nouvelles recherches, à l'avancement des essais cliniques ou aux initiatives commerciales futures sont des déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'affecter les résultats réels, mentionnons l'approbation des candidats-médicaments de Venturis par la FDA, l'acceptation commerciale des produits de Venturis par la clientèle, les nouveaux développements au sein de l'industrie, les recettes futures, les dépenses futures, les marges bénéficiaires futures, l'allocation de la trésorerie et le rendement financier. De plus, jusqu'à ce que les flux de trésorerie des opérations de Venturis soient positifs, la société dépend de la mobilisation de capitaux pour financer ses activités et remplir ses obligations à leur échéance. Rien ne garantit que Venturis sera en mesure de mobiliser les capitaux nécessaires au moment opportun.

