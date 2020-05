La Sun Life annonce l'élection des administrateurs





TORONTO, le 6 mai 2020 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé que les 11 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 13 mars 2020 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie. Les résultats du vote, qui s'est tenu hier lors de l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires, sont indiqués ci-dessous.

Candidat Nombre de

voix pour Pourcentage

des voix pour Abstentions Pourcentage

d'abstentions William D. Anderson 289 782 562 99,7 % 807 874 0,3 % Dean A. Connor 290 002 867 99,8 % 587 569 0,2 % Stephanie L. Coyles 290 289 134 99,9 % 301 302 0,1 % Martin J. G. Glynn 289 745 258 99,7 % 845 178 0,3 % Ashok K. Gupta 290 162 466 99,9 % 427 970 0,1 % M. Marianne Harris 289 766 184 99,7 % 824 252 0,3 % Sara Grootwassink Lewis 287 860 206 99,1 % 2 730 230 0,9 % James M. Peck 290 162 107 99,9 % 428 329 0,1 % Scott F. Powers 290 177 888 99,9 % 412 548 0,1 % Hugh D. Segal 289 455 232 99,6 % 1 135 204 0,4 % Barbara G. Stymiest 289 781 850 99,7 % 808 586 0,3 %

Les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires seront publiés sur sunlife.com et sur le site des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, sedar.com et sec.gov , respectivement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 023 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Marketing et communications Québec

T. 514 904 9739

mylene.belanger@sunlife.com Relations avec les investisseurs :

Leigh Chalmers

Vice-présidente principale, relations avec

les investisseurs et gestion du capital

T. 647 256 8201

investor.relations@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 14:03 et diffusé par :