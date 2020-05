COVID-19 - La CNESST lance une application mobile sur les mesures à mettre en place pour éviter la propagation de la COVID-19





QUÉBEC, le 6 mai 2020 La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une application mobile sur les mesures à mettre en place pour éviter la propagation de la COVID-19. Cette application évolutive se veut un outil de sensibilisation incontournable pour accompagner et soutenir les employeurs, les travailleuses et les travailleurs dans la continuité des activités des entreprises du Québec. Elle a pour but de les aider dans le respect des consignes sanitaires de la Direction de la santé publique. Gratuite et facile à consulter, cette première version de l'application mobile est accessible partout et en tout temps.

Que contient l'application mobile?

L'application mobile permet, en quelques clics, de consulter des fiches de prévention numériques et interactives concernant :

la réouverture du milieu de travail;

la distanciation physique;

l'hygiène et l'étiquette respiratoire;

la salubrité de l'environnement;

l'exclusion des lieux de travail et l'isolement des travailleurs;

les risques psychosociaux en milieu de travail.

De plus, des listes de vérifications quotidiennes sont disponibles. Des nouvelles fonctionnalités et des contenus seront ajoutés en continu tout au long de la reprise des activités économiques annoncées par le gouvernement du Québec. L'application peut être téléchargée sur Google Play ou App Store.

Des moyens de communication efficaces

L'application mobile s'inscrit en complémentarité à la trousse d'outils virtuelle, mise en ligne en prévision de la réouverture graduelle des secteurs économiques, et à la campagne de sensibilisation lancée par la CNESST intitulée Le Québec se remet au travail. Pour obtenir de l'information sur les outils, consultez le cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx.

Citations

« En cette période de retour au travail, notre gouvernement ne fera aucun compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs. Les milieux de travail ont un rôle important à jouer et nous mettons tout en oeuvre pour qu'ils disposent des meilleurs outils possibles de prévention pour assurer leur sécurité. C'est ainsi que nous parviendrons à vaincre cette pandémie. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La CNESST continue d'accompagner et d'outiller les employeurs, les travailleuses et les travailleurs en développant un autre moyen pour répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations. En cela, nous continuons à jouer un rôle prédominant en matière de prévention. J'invite les employeurs, les travailleuses et les travailleurs à se l'approprier. Il est crucial que chaque personne suive les normes de la Santé publique. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux personnes salariées une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Direction générale des communications

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 14:00 et diffusé par :