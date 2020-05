Comme prévu, chute massive des ventes et des nouvelles inscriptions à Montréal sous l'impact de la crise sanitaire





L'ÎLE-DES-SOEURS, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Ainsi, 1 890 ventes ont été enregistrées au cours du mois d'avril 2020, soit une baisse historique de 68 % par rapport au même mois l'an dernier. Il s'agit de la première baisse après 61 hausses mensuelles consécutives alors que les mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du virus se sont répercutées sur le marché de la revente.

Variation des ventes par secteurs

Tous les secteurs ont affiché une baisse massive des ventes en avril à la suite de la mise en pause de nombreux secteurs économiques, dont la suspension de l'activité normale des professionnels de l'immobilier.

Vaudreuil-Soulanges (-74 %), Saint-Jean-sur-Richelieu et l'île de Montréal (-71 %) ainsi que Laval et la Rive-Sud (-69 %) ont enregistré les plus fortes chutes de ventes.

La Rive-Nord s'est distinguée avec un recul légèrement moins important de son activité (?61 %).

Statistiques par catégories de propriétés

À l'échelle de la RMR, l'amplitude de la chute du nombre de transactions a été du même ordre pour chacune des catégories de propriétés, soit de -67 % pour le plex (161 ventes), -68 % pour la maison unifamiliale (1 048 ventes) et -69 % pour la copropriété (675 ventes).

Au chapitre des prix

Toujours à l'échelle de la RMR, le prix médian des copropriétés a enregistré un nouveau bond avec une hausse de 12 %, à 289 900 $.

Pour sa part, le prix médian des plex de deux à cinq unités a enregistré une hausse notable depuis avril 2019, pour s'établir à 595 000 $ (+10 %).

Enfin, le prix médian des unifamiliales a quant à lui encore fortement progressé, atteignant 360 000 $ (+9 %).

Nombre de propriétés à vendre

En avril, on dénombrait 13 106 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Montréal, soit 38 % de moins qu'à pareille date l'année dernière. Cette baisse et cette faiblesse record du nombre d'inscriptions en vigueur depuis septembre 2003 s'expliquent par une chute massive des nouvelles inscriptions en avril (?74 %), qui traduit l'attentisme des vendeurs et le report des mises en marché.

« Les conséquences des mesures prises par les autorités pour ralentir la propagation de la COVID-19 se sont répercutées sur le nombre de transactions résidentielles en avril dans la RMR de Montréal », constate Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l'APCIQ.

« Cette chute des ventes n'est toutefois pas venue ralentir la progression rapide des prix alors que bon nombre de transactions se sont négociées dans un contexte de financement très favorable aux acheteurs et dans un marché aux conditions toujours extrêmement tendues. Les nouvelles inscriptions ont chuté aussi vite que les transactions en avril. Les courtiers sont prêts à soutenir leurs clients dans leur transaction immobilière après la pause imposée par la pandémie. Des règles sanitaires sont en place pour collaborer de façon responsable », ajoute-t-elle.

Pour accéder à tous les tableaux de statistiques du mois d'avril et du cumulatif 2020, cliquez ici .

