La sixième saison de la série Free Markets maintenant disponible en ligne





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir été diffusée sur le réseau PBS au Canada et aux États-Unis, la sixième saison de la série Free Markets est désormais disponible en ligne pour l'ensemble des internautes. Six nouveaux épisodes d'une durée de 30 minutes chacun peuvent être visionnés à partir de la bibliothèque virtuelle du site web de la série et sur les réseaux sociaux.



La série Free Markets initie les téléspectateurs aux principes de l'économie de marché par l'entremise de certains des penseurs et militants les plus respectés et influents des États-Unis et du Canada. Dans la sixième saison, nous retrouvons parmi les invités :

Calixto Chikiamco , président de la Fondation pour la liberté économique, une organisation établie à Quezon City aux Philippines et dont la mission est de promouvoir la cause des libertés politiques et économiques, de même que la saine gouvernance, le droit de propriété, les réformes pro-marché et la protection du consommateur;

, président de la Fondation pour la liberté économique, une organisation établie à Quezon City aux et dont la mission est de promouvoir la cause des libertés politiques et économiques, de même que la saine gouvernance, le droit de propriété, les réformes pro-marché et la protection du consommateur; John Tillman , PDG de l'Illinois Policy Institute, une organisation indépendante qui produit des solutions de politiques publiques qui visent à faire la promotion des libertés individuelles et de la prospérité de l' Illinois ;

, PDG de l'Illinois Policy Institute, une organisation indépendante qui produit des solutions de politiques publiques qui visent à faire la promotion des libertés individuelles et de la prospérité de l' ; Bill Wirtz , analyste principal en politiques publiques au Consumer Choice Center, une organisation de défense des consommateurs établie à Bruxelles , en Belgique, et qui fait la promotion de la liberté quant à nos choix de vie, à l'innovation, le droit à la vie privée, la science et le libre choix du consommateur;

, analyste principal en politiques publiques au Consumer Choice Center, une organisation de défense des consommateurs établie à , en Belgique, et qui fait la promotion de la liberté quant à nos choix de vie, à l'innovation, le droit à la vie privée, la science et le libre choix du consommateur; Daniel Di Martino , un activiste pour la liberté au Vénézuela et un économiste, il travaille pour l'Institute for the Study of Free Enterprise à l' University of Kentucky ;

, un activiste pour la liberté au Vénézuela et un économiste, il travaille pour l'Institute for the Study of Free Enterprise à l' ; Peter St. Onge , chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, a été assistant professeur à la Feng Chia University de Taiwan , en plus d'avoir été chercheur pour la Mises Institute et associé général dans un fonds d'équité privé à Washington, D.C. ; et,

, chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, a été assistant professeur à la Feng Chia University de , en plus d'avoir été chercheur pour la Mises Institute et associé général dans un fonds d'équité privé à ; et, L'honorable Douglas Ginsburg , juge à la cour d'appel du District of Columbia depuis 1986 et juge en chef de 2001 à 2008. Il est professeur de droit à la faculté de droit Antonin Scalia de la George Mason University et professeur invité à la faculté de droit de la University College London.

Ces entrevues uniques sont menées par nul autre que Robert Guy Scully, qui a été nommé personnalité de l'année 2012 par l'American Public Television et animateur de The World Show.



Plusieurs sujets sont abordés dans le cadre de ces entrevues fascinantes, dont les avantages des cryptomonnaies, le pouvoir des travailleurs, la défense de la règle de droit, le rejet de l'état-providence, les transformations dans le domaine de l'agriculture et la défense de la liberté.

La série Free Markets est produite par The World Show en partenariat avec l'Institut économique de Montréal. The World Show est une émission de télévision diffusée en Amérique du Nord sur 304 stations affiliées avec PBS. Ce programme télévisé est diffusé dans 141 marchés à travers 44 États américains, dont neuf des dix meilleurs marchés, selon la firme Nielsen.



«?L'Institut économique de Montréal et The World Show sont fiers de pouvoir offrir encore une fois aux téléspectateurs et aux internautes l'opportunité de mieux comprendre les principes du libre marché et en quoi ils sont intimement liés aux enjeux actuels, en invitant des penseurs très respectés qui discuteront de l'oeuvre de leur vie?», explique Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.



La sixième saison de la série est disponible sur notre site web. Les émissions peuvent être visionnées, commentées et partagées sur les réseaux sociaux.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce à une commandite de la Fondation John Templeton. Les opinions exprimées par les personnes interviewées dans chacun des épisodes ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Fondation John Templeton.

* * *

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications et ses interventions, l'IEDM alimente le débat sur les politiques publiques au Québec et à travers le Canada en proposant des réformes fondées sur les principes de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat.

