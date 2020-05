Un nouveau sondage Nanos montre que les Canadiens font face à plus de stress à l'ère de la COVID-19





OTTAWA, le 6 mai 2020 /CNW/ - Un sondage réalisé par Nanos Research et commandité par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) indique qu'un grand nombre de Canadiens ont vu leur niveau de stress doubler depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le sondage, qui a permis d'interviewer 1049 résidents et résidentes canadiens entre le 25 et le 27 avril, donne un nouvel éclairage sur la façon dont les gens décrivent leur santé mentale durant la COVID-19 ainsi que ce qu'ils font pour l'améliorer.

Le nombre de participants ayant rapporté qu'ils ressentaient du stress régulièrement ou à tout moment a plus que doublé depuis le début de la COVID-19, et les craintes relatives au bien-être physique et aux finances personnelles sont citées comme étant les principales raisons. Les participants ont également affirmé avoir remarqué une détérioration de leur santé mentale, avec près de 40 % qui ont déclaré que leur état de santé mentale s'est empiré ou quelque peu empiré comparativement à ce qu'il était avant le début de la pandémie. Cependant, bien qu'ils en aient conscience eux-mêmes, plus de trois personnes sur quatre ont laissé entendre qu'au cours du dernier mois, elles n'ont presque jamais ou jamais du tout demandé de l'information relative à la santé mentale en ligne.

«?Le thème de la Semaine de la santé mentale de cette année qui est "Je vais bien" reflète le message clé de ce sondage,?» a affirmé Louise Bradley, présidente-directrice générale de la CSMC.

«?Lorsque nous disons que nous allons "bien", souvent il est possible que ce ne soit pas ce que nous voulons dire. J'espère que ce sondage rappellera à tout un chacun qu'il est normal de se sentir stressé, anxieux ou préoccupé durant la présente pandémie. Il n'y a pas de honte à l'admettre, et il n'y a certainement aucune honte à profiter de toutes les ressources mises à votre disposition pour vous aider à mieux vous sentir.?»

Heureusement, maintenant plus que jamais auparavant, il existe davantage de ressources sur la santé mentale en ligne et qui sont disponibles immédiatement, et la liste ne cesse de s'allonger. Le Carrefour des ressources sur la COVID-19 de la CSMC inclut des astuces, des guides et d'autres ressources destinés à vous aider à améliorer votre santé mentale durant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement fédéral a aussi lancé dernièrement son portail Espace mieux-être Canada qui vise à offrir des ressources sur la santé mentale aux gens et à les mettre en relation avec le soutien dont ils ont besoin.

«?Nous ne devons pas uniquement combattre le virus. Nous devons aussi combattre la stigmatisation qui empêche vraisemblablement les gens de se sentir à l'aise pour demander de l'aide et du soutien,?» a affirmé Louise Bradley. «?Plus nous investirons dans notre bien-être maintenant, mieux nous serons capables d'affronter l'autre face de la COVID-19. »

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 12:57 et diffusé par :