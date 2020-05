Storm Reply obtient l'AWS SaaS Competency





Storm Reply, spécialisée dans la conception et l'implémentation de solutions et de services innovants basés dans le Cloud, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'Amazon Web Services (AWS) SaaS Competency. Ce statut reconnaît que Storm Reply a fait preuve d'une grande expertise technique en aidant les entreprises à concevoir et à développer des solutions SaaS et cloud-native sur AWS.

L'obtention de l'AWS SaaS Competency distingue Storm Reply en tant que membre du réseau de partenaires AWS (APN) possédant une profonde expertise dans une ou plusieurs des catégories de base SaaS suivantes « Design Services » et « Builders ». Les partenaires consultants APN dans la catégorie « Design Services » démontrent une expertise dans la conception et l'implémentation de solutions SaaS cloud-native complexes avec l'infrastructure d'AWS. Les partenaires consultants APN dans la catégorie « Builders » démontrent une solide expertise dans l'élaboration d'applications SaaS cloud-native à travers le développement de logiciels. Afin de recevoir cette désignation, les partenaires APN doivent faire preuve d'une grande expertise dans la conception et l'élaboration de solutions SaaS en toute transparence sur AWS.

« Storm Reply continue d'investir dans le réseau de partenaires AWS et son savoir-faire », a déclaré Filippo Rizzante, CTO chez Reply. « Nous sommes fiers d'être l'un des premiers partenaires APN à obtenir l'AWS SaaS Competency en plus de nos compétences actuelles qui incluent l'AWS Oracle Competency, l'AWS Data & Analytics Competency, l'AWS IoT Competency, l'AWS Migration Competency, l'AWS Industrial Software Competency, et l'AWS DevOps Competency.

Grâce à sa profonde expertise, Storm Reply accompagne les entreprises dans l'implémentation de solutions SaaS sur AWS. Forte de ses connaissances dans la conception et l'implémentation d'architectures de solutions de bout en bout pour les produits cloud-native sur AWS, Storm Reply a soutenu avec succès plusieurs éditeurs de logiciels indépendants dans leur développement en intervenant dans un modèle SaaS sur AWS.

En tant que partenaire consultant APN de premier plan, Storm Reply propose des solutions qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs SaaS tout en profitant d'AWS pour la flexibilité et l'évolutivité. Ces solutions sont entièrement optimisées par les services AWS tels que Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et AWS Lambda.

Des startups aux entreprises internationales, AWS propose des solutions évolutives, flexibles et rentables. Afin de soutenir l'intégration transparente et le déploiement de ces solutions, AWS a créé l'AWS Competency Program pour aider les clients à identifier les partenaires consultants et technologiques APN possédant une expérience et une expertise approfondies du secteur.

À propos de Storm Reply

Storm Reply est spécialisée dans la conception et l'implémentation de solutions et de services innovants basés dans le Cloud. Grâce à son expertise technique dans la création et la gestion des solutions cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) et Platform as a Service (PaaS), Storm Reply soutient de grandes entreprises en Europe et dans le monde entier en matière d'implémentation de systèmes et d'applications basées dans le Cloud. Storm Reply est un partenaire consultant AWS de premier plan. www.storm.reply.com

