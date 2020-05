La Banque Nationale fait un don de 100 000 $ à la Fondation du Children en appui à la santé mentale des jeunes en temps de crise





Le don au Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique permettra de soutenir les services à distance offerts aux jeunes souffrant de troubles psychologiques.

MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - En temps normal, un enfant sur cinq souffrira de détresse psychologique avant de terminer ses études secondaires. En cette période de crise sans précédent, l'équipe d'experts en santé mentale du Children prévoit que la situation risque de se détériorer. Afin de soutenir le service de psychiatrie du Children, qui, en raison de la COVID-19, doit plus que jamais être en mesure d'offrir des soins à distance aux jeunes patients et leur famille de partout au Québec, incluant les populations Cris et Inuits du Grand Nord, la Banque Nationale versera 100 000 $ au Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique.

« La situation actuelle pose un défi sans précédent pour les enfants et leurs familles. Le rôle des experts en santé mentale et le soutien qu'ils offrent sont d'autant plus essentiels. Ce don s'inscrit dans les efforts de la Banque Nationale qui soutient depuis plus de 30 ans la Fondation du Children », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Ce don servira entre autres à fournir aux spécialistes du Children l'équipement et le matériel nécessaires pour poursuivre l'utilisation des plateformes permettant d'offrir des services à distance durant la pandémie, et au-delà.

« En cette période critique, il est de notre devoir de prévoir les ressources nécessaires pour venir en aide à nos jeunes patients aux prises avec des troubles de santé mentale, mentionne le Dr Martin Gignac, chef du service de psychiatrie pour enfants et adolescents au Children. Le don de la Banque Nationale nous permettra de rester en contact avec eux grâce aux soins à distance ainsi que de leur redonner un sentiment de sécurité et de les aider à gérer les émotions complexes associées aux situations de crise. »

Le Fonds permet de plus d'outiller les pédiatres de première ligne dans la communauté en leur procurant du matériel de formation et stimule la recherche destinée à élaborer des traitements spécialement adaptés aux enfants et aux adolescents.

« Plus que jamais, les jeunes vivant avec un trouble psychologique ont besoin qu'on soit là pour eux, tient à préciser Renée Vézina, présidente de la Fondation du Children. Le généreux don de la Banque Nationale est un appui inestimable envers la santé mentale des jeunes et nous aidera à alléger leurs souffrances. »

Pour en savoir plus sur le Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique, visitez fondationduchildren.com/fr/collectes-de-fonds/fonds-d-urgence-en-sante-mentale-pediatrique.

À propos de la Fondation du Children

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children), une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site https://fondationduchildren.com

À propos du département de psychiatrie pour enfants et adolescents de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Le Département de pédopsychiatrie du Children a une longue histoire en matière de traitement des enfants et des adolescents atteints de troubles psychiatriques. Fondé il y a plus de 60 ans, il a été le premier département de psychiatrie au Canada à offrir des services aux adolescents. De nombreux pédopsychiatres de renom du Canada et des États-Unis ont été formés dans ce département. Celui-ci a été intégré graduellement au département de psychiatrie de l'Université McGill, devenant plus tard la division de pédopsychiatrie. La mission du département est d'offrir des services aux enfants et à leur famille dans une perspective d'excellence et de leadership en santé mentale, et de promouvoir une culture d'excellence, d'innovation et de formation continue.

