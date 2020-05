VeChain annonce son « BootCamp » - La série de webinaires virtuels sur la blockchain diffusés en streaming et en direct





SHANGHAI, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Alors que la réalité consistant à mener sa vie avec une « nouvelle normalité » prend corps, la VeChain Foundation a cherché la meilleure possibilité de poursuivre et d'accroître son engagement social et ses efforts de communication. Après avoir mûrement réfléchi et consulté nos partenaires et nos conseillers, nous pensons que le fait de se tourner vers le monde virtuel offre un moyen unique de partager nos dernières avancées commerciales en date et les nouvelles versions de nos produits de façon directe et interactive.

Par conséquent, nous aimerions annoncer le lancement de VeChain BootCamp (formation intensive), une série de webinaires virtuels sur la blockchain diffusés en streaming et en direct. La série de webinaires sera animée par l'équipe dirigeante de VeChain, les directeurs généraux nationaux et régionaux, ainsi que par les experts de VeResearch. Par ailleurs, des conférenciers invités de renom, dont nos partenaires de divers secteurs, viendront enrichir la série de webinaires afin d'apporter leur point de vue professionnel.

VeChain BootCamp - Une série de sessions d'apprentissage et de communications interactives

En utilisant des plateformes de streaming en direct et en ligne, le VeChain Bootcamp compte bien créer des sessions de webinaires animées. Les sujets présentés dans cette série visent à aider les personnes qui y assistent à assimiler les dernières tendances de la mise en oeuvre de la technologie blockchain, à être au fait des progrès actuels de VeChain, à suivre les derniers changements de paradigme des développements de l'industrie et à obtenir des idées sur le futur de VeChain et de nos nombreux partenaires.

Que vous soyez une personne férue de technologie ou de blockchain, un(e) journaliste ou un homme ou femme d'affaires, nous vous garantissons que le VeChain Bootcamp sera instructif, divertissant et constituera une expérience amusante pour tous. Nous encourageons vivement tous les membres de notre communauté à assister à nos webinaires conçus à cet effet et à faire passer le mot à tous ceux que cette série pourrait intéresser.

Présentation de la toute dernière VeChain ToolChainTM pour démarrer la série

Après avoir redoublé d'efforts en R & D pendant des mois, nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle version de VeChain ToolChainTM. Cette nouvelle version dépasse la première sur plusieurs aspects et offre la possibilité d'évoluer à un rythme exponentiel.

Pendant le premier volume du VeChain BootCamp, le PDG et cofondateur de VeChain, Sunny Lu, dévoilera officiellement les nouvelles fonctionnalités et d'autres précisions incroyables sur VeChain ToolChain et le rôle que celle-ci joue dans l'adoption de la blockchain VeChainThor par nos partenaires et nos clients.

Le premier évènement diffusé en direct commencera à 22 heures (UTC+8) le 8 mai 2020, et les inscriptions pour assister à la diffusion principale sont désormais ouvertes . Le flux vidéo en direct sera également diffusé sur notre chaîne YouTube officielle.

Restez informés des précisions complémentaires sur notre compte Twitter officiel @vechainofficial et rendez-vous sur notre site BootCamp Prep officiel pour en savoir plus !

Nous avons hâte de vous rencontrer toutes et tous virtuellement très bientôt !

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et l'intégration de l'IdO. VeChain est la pionnière des applications concrètes utilisant la technologie de la blockchain publique, qui mène des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Paris, Hong Kong et San Francisco. Aux cotés de nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons noué des relations de collaboration avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, notamment Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC, ASI, pour ne citer que celles-ci. Pour en savoir plus sur VeChain, veuillez visiter notre site officiel à l'adresse www.vechain.com.

