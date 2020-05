Rapport annuel 2019 et séance publique virtuelle le 4 juin 2020





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Exo rend public son rapport annuel 2019 et annonce la tenue de la séance publique annuelle du conseil d'administration le 4 juin prochain à 17 heures. Compte tenu de l'interdiction de rassemblement en lien avec la COVID-19, cette séance sera webdiffusée.

Rapport annuel 2019

Depuis sa création en 2017, exo a fait des pas importants dans un contexte de grands changements sur la carte du transport collectif métropolitain. En 2019, exo a commencé à bâtir le réseau de demain tout en poursuivant la consolidation de ses services.

Principales réalisations d'exo en 2019?:

Modernisation de l'infrastructure technologique afin d'offrir de l'information voyageur en temps réel sur l'ensemble du réseau d'autobus d'exo.

Lancement d'un vaste programme de refonte de notre réseau d'autobus. Au cours des prochaines années, nous reverrons l'ensemble de nos services afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Amélioration des infrastructures.

Lancement d'un programme de transformation du service à la clientèle pour mieux répondre à la demande.

Implantation d'un nouveau logiciel d'exploitation (HoD) du transport adapté et intégration nouvelles règles d'affaires pour optimiser ces services

Implication accrue dans les communautés.

2019 a été une année charnière pour exo et nos équipes ont travaillé sans relâche afin de faire cohabiter nos services de trains exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes avec le chantier du REM. La fermeture du tunnel Mont-Royal en 2020 nécessitait la planification de services alternatifs et un accompagnement soutenu de la clientèle d'exo lors de cette transition difficile.

Exo est maintenant une organisation bien positionnée pour prendre part aux transformations que connaîtra le marché de la mobilité dans les prochaines années. Nous continuerons, dans les années à venir, de viser l'excellence et de gagner la confiance de nos clients. Notre partenariat avec les municipalités, interlocuteurs de premier plan de la mobilité dans la région métropolitaine, est également essentiel pour nous.

Séance publique du conseil d'administration d'exo

La séance publique annuelle du 4 juin prochain sera l'occasion de présenter ce bilan. Nous en profiterons pour aborder les enjeux liés au déconfinement progressif annoncé par le gouvernement du Québec. Compte tenu de l'interdiction de rassemblement en lien avec la COVID-19, cette séance sera webdiffusée sur Facebook. Les détails concernant ces modalités sont disponibles sur le site web d'exo.

« Malgré la situation qui nous oblige à garder nos distances, il est important pour le conseil d'administration d'exo d'entendre les citoyens et les usagers. C'est pourquoi nous maintenons la séance publique du 4 juin 2020à 17 heures. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous. Ce sera l'occasion de faire un retour sur nos activités en 2019 et d'échanger sur la manière dont exo envisage les prochains mois et la relance économique », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

