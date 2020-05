La Banque Nationale versera 500?000 $ à dix organisations oeuvrant en santé mentale





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de ses efforts visant à soutenir des intervenants clés dans le contexte actuel, la Banque Nationale annonce qu'elle versera 500?000 $ à dix organisations qui oeuvrent en santé mentale dans différentes régions au pays. «?Il s'agit d'une cause dans laquelle nous sommes investis depuis de nombreuses années déjà. Les troubles de santé mentale posent un défi de société important et touchent des gens de tous âges, de toutes origines et de tous les milieux?», a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. «?Les organisations qui oeuvrent en santé mentale sont essentielles et le sont d'autant plus dans le contexte actuel, c'est pourquoi la Banque souhaite réitérer son appui. »

Cet appui financier permettra entre autres de soutenir la recherche, de fournir une aide financière directe à plusieurs organismes de soutien et d'accompagnement ainsi que de faire la promotion d'outils et de ressources qui favorisent le bien-être.

Les bénéficiaires sont les suivants : l'étude du chercheur Simon Coulombe affilié à l'Université Wilfrid-Laurier; Revivre; la Fondation du Children de l'Hôpital de Montréal pour enfants; la Fondation Jeunes en Tête; Jeunesse, J'écoute; Wood's Homes Foundation; Alberta Children's Hospital Foundation; BC Mental Health Foundation; Le Chaînon; Canadian Mental Health Association, Manitoba and Winnipeg.

Forte d'un actif de 289 milliards de dollars au 31 janvier 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26?000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

