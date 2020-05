COVID-19 - 100 000 $ de plus pour soutenir les organismes communautaires à Saint-Laurent





SAINT-LAURENT, QC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Compte-tenu de la prolongation de la situation liée à la pandémie de la COVID-19, le conseil de Saint-Laurent a octroyé un don de 50 000 $ supplémentaire au Fonds d'urgence COVID-19 dédié aux organismes sociocommunautaires laurentiens pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Cette décision a été prise lors de la séance générale mensuelle du 5 mai 2020, tenue pour la seconde fois consécutive exclusivement en webdiffusion.

Lors de cette séance, le conseil a également vivement remercié la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, laquelle a décidé d'octroyer à ce Fonds d'urgence un montant équivalent, soit 50 000 $, portant la nouvelle aide à un total de 100 000 $.

Citations



« Même si les dernières mesures de reprise graduelle des activités économiques et scolaires donnent de l'espoir pour une sortie de crise, les besoins risquent de rester encore considérables dans la communauté avant d'y arriver, particulièrement chez celles et ceux dans le besoin. Cette nouvelle aide de 100 000 $ que nous offrons en partenariat avec Desjardins, que je remercie chaleureusement, devrait permettre de faire une réelle différence dans le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens les plus en difficulté. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« La Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent se joint solidairement à l'arrondissement pour apporter un soutien financier d'urgence aux organismes communautaires. Plus que jamais, nous sommes présents pour soutenir notre communauté et nos membres dans le besoin en cette période d'incertitude sans précédent. »

Stéphane Lavoie, directeur général de la caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent

Faits saillants



La Ville de Montréal est particulièrement touchée par la pandémie COVID-19.

Celle-ci a un impact majeur sur l'ensemble de la population et plus particulièrement sur les personnes les plus fragiles, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire, de l'habitation et de la détresse psychologique.

À Saint-Laurent, comme partout ailleurs à Montréal, plusieurs banques alimentaires et autres services sociocommunautaires voient les demandes augmenter considérablement avec des ressources humaines pourtant en diminution.

C'est pourquoi une cellule de crise COVID-19 a été constituée pour soutenir le milieu communautaire, dont plusieurs acteurs se trouvent sur la ligne de front pour répondre à la détresse de la population vulnérable. Cette cellule est composée du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) et de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Le montant supplémentaire de 100 000 $ est composé comme suit :

50 000 $ est octroyé par Saint-Laurent aux organismes communautaires du territoire. Un premier fonds d'urgence de 50 000 $ avait déjà été distribué à sept organismes du milieu le 7 avril 2020. Lors de l'appel de propositions pour l'octroi de cette somme, la cellule de crise avait reçu des demandes totalisant presque le triple du montant octroyé. Elle avait donc dû prioriser certaines actions. Cette nouvelle contribution financière de 50 000 $ de l'arrondissement constitue donc un soutien additionnel indispensable aux organismes du milieu face à l'accroissement de demandes des clientèles déjà fragilisées.

octroyé par aux organismes communautaires du territoire. Un premier fonds d'urgence de 50 000 $ avait déjà été distribué à sept organismes du milieu le 7 avril 2020. l'appel de propositions pour l'octroi de cette somme, la cellule de crise avait reçu des demandes totalisant presque le triple du montant octroyé. Elle avait donc dû prioriser certaines actions. Cette nouvelle contribution financière de 50 000 $ de l'arrondissement constitue donc un soutien additionnel indispensable aux organismes du milieu face à l'accroissement de demandes des clientèles déjà fragilisées. 50 000 $ est octroyé par la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. Cette somme sera dédiée à 80 % aux organismes laurentiens d'aide alimentaire. Les 20 % restants seront attribués à d'autres organismes déterminés par le comité de gestion de la cellule de crise COVID-19.

Un représentant de Desjardins se joindra à la cellule de crise COVID-19 pour la publication de l'appel à propositions et l'analyse des demandes. Le COSSL sera fiduciaire des sommes qui seront redistribuées aux organismes dont les actions auront été sélectionnées par la cellule de crise et Desjardins.

Les critères d'admissibilité et le processus de sélection seront dévoilés prochainement.

Liens connexes

Arrondissement de Saint-Laurent

Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

CIUSSS du Nord de l'île de Montréal

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent



Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

