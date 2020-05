Vidéo hommage pour la Semaine de la profession infirmière 2020





Alex Nevsky, Mitsou Gélinas et plusieurs autres artistes joignent leur voix à celle du public

MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Du lundi 11 mai au dimanche 17 mai se déroulera la 28e Semaine de la profession infirmière. Le confinement forcé des dernières semaines aura prouvé la résilience et la solidarité des Québécois. Unis malgré la distance, Alex Nevsky, Mitsou Gélinas et plusieurs autres artistes s'entendent tous pour saluer le travail remarquable des quelque 78 000 infirmières et infirmiers du Québec qui sont au front depuis le début de cette crise sans précédent. Cette vidéo collaborative est une manière de rendre un hommage infini aux membres de la profession infirmière et de leur dire un immense merci pour tout ce qu'ils ont toujours été : des acteurs-clés du réseau de la santé.

À ce moment-ci, les membres de la profession infirmière ont besoin de notre soutien, et c'est dans cet esprit que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et le Québec se rassemblent pour leur témoigner leur immense gratitude en signe de solidarité. La Semaine de la profession infirmière mettra en valeur l'expertise et l'innovation dont ils font preuve pendant cette crise, et pour l'occasion, tout le Québec a été invité à se faire beau afin de souligner la beauté de la profession.

Plus de 25 artistes tels que Vincent Vallières, Patrice Michaud, Ricardo, Serge Fiori, Richard Séguin, Pier-Luc Funk, Virginie Ranger, Virginie Fortin, Julien Lacroix, Lou-Pascal Tremblay, Marina Bastarache, Sarah-Maude Beauchesne, Juliette Gosselin, Marie-Pierre Arthur, Marie-Christine Proulx, Patrick Langlois et Jim Corcoran ont pris part au mouvement #mercifininiment.

Dès le lundi 11 mai, vous pourrez voir la vidéo hommage sur oiiq.org/merci.

Vous pouvez aussi écouter les balados #merciinfiniment mettant en lumière chaque semaine le travail exceptionnel de membres de la profession infirmière qui déploient quotidiennement leurs compétences pour soigner les Québécois.

*La Semaine de la profession infirmière s'inscrit dans la programmation des festivités du 100e, qui est rendue possible grâce à l'appui financier de La Capitale, partenaire Prestige, ainsi que de nos partenaires principaux TD Assurance, Banque Nationale et Code Bleu.?

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 78?000 membres et quelque 16?000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 10:42 et diffusé par :