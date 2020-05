COVID-19 - Mobilisation de toute la communauté de MHM - L'arrondissement lance un plan d'action de 107 000 $ pour porter secours à tous ses commerçants locaux





MONTRÉAL, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - À l'aube de la réouverture de certains commerces, l'arrondissement est fier de déployer un arsenal de mesures pour relancer ses commerces locaux et accroître la vitalite? de ses arte?res commerciales en collaboration avec le milieu. Le conseil d'arrondissement a adopté lundi un plan d'action local pour venir en aide à la SDC Hochelaga (SDC) et l'Association des commerçants de Tétreaultville (ACT), grâce à une contribution totale de 107 000 $. Le plan se décline en trois axes : la création de projets, la conception de programmes et de services ainsi que le lancement d'une campagne de sociofinancement.



« La transformation des habitudes de consommation provoquée par la COVID-19, jumele?e a? la crise environnementale que nous vivons actuellement, commande que nous unifions nos efforts pour mettre en place une mobilisation sans pareille pour valoriser l'achat local et les pratiques commerciales durables au bénéfice des commerçants fortement ébranlés par cette crise », souligne le maire Pierre Lessard-Blais.



Une première solidaire!



C'est pour porter secours concrètement et rapidement à toute la communauté d'affaires de MHM que l'arrondissement, la SDC et l'ACT se sont mobilisés.



« Je suis vraiment emballé par cette collaboration entre nos associations commerciales. C'est un effort concerté qui est élaboré autour des thèmes de la solidarité et de l'environnement. En faisant nos courses à pied et à vélo dans l'arrondissement, on encourage l'achat local et durable, en plus de stimuler la vitalité de nos quartiers. Tout ça concorde parfaitement avec les valeurs qu'on prône dans MHM » a affirmé Pierre Lessard-Blais.



MHM a entendu le cri du coeur des commerçants et a mis en place plusieurs actions, dont :



1. L'accompagnement professionnel et financier pour assurer le virage nume?rique des commerces;

2. L'ame?lioration des outils nume?riques existants;

3. La cre?ation d'un fonds pour l'implantation de mesures sanitaires dans les commerces;

4. L'élaboration d'une campagne de communication visant a? promouvoir l'achat local et la re?duction du gaspillage;

5. Un soutien financier et professionnel pour favoriser l'implantation de pratiques commerciales durables comme par exemple l'élimination de mate?riel a? usage unique.



Au total, une somme de 72 500 $ sera accordée à la SDC Hochelaga, dont 17 500 $ pour une campagne de sociofinancement, 20 000 $ au fonds d'aide visant l'implantation de mesures sanitaires, 10 000 $ au maintien et au de?veloppement du service de livraison a? ve?lo, 20 000 $ à la conception et la gestion d'e?ve?nements promotionnels et à la location de locaux, et finalement, 5 000 $ à la campagne de communication et de sensibilisation.



« Il s'agit d'un énorme coup de pouce et d'un bon signal d'encouragement qui favorisera l'e?mergence de projets innovants dans les secteurs commerciaux de l'arrondissement. Les projets mis en oeuvre gra?ce au soutien financier accorde? par MHM permettra aux commerces d'adapter leurs installations et leurs offres de services aux nouveaux besoins du marche? », a affirmé Jimmy Vigneux de la SDC Hochelaga.



Du côté de l'Association des commerçants de Tétreaultville, une somme de 34 500 $ sera allouée à diverses initiatives, dont 7 500 $ à une campagne de sociofinancement, 5 000 $ au fonds d'aide visant l'implantation de mesures sanitaires, 2 000 $ à la mise en place d'un concours d'achat local, 5 000 $ au développement du site Web de l'association et de 15 000 $ pour l'embauche d'un chargé de projets qui agira en soutien à la direction dans la mise en oeuvre du plan d'action.



« Nous sommes très heureux de l'aide financie?re accordée par l'arrondissement à notre association. Celle-ci nous permettra d'assurer la planification, la conception et la coordination de l'ensemble des projets de relance, en plus d'ajouter du soutien direct à nos commerçants qui en ont bien besoin actuellement », a souligné Viviane Caron, directrice générale de l'Association des commerçants de Tétreaultville.



Des actions concrètes, dans le respect de l'environnement!



La contribution financière de l'arrondissement aux commerçants locaux concorde avec les orientations du Plan de de?veloppement durable de Montre?al : Montre?al durable 2016-2020. Tous les projets ayant pour objectif de stimuler l'achat local devront être réalisés dans un souci de re?duction des e?missions de GES et de la de?pendance aux e?nergies fossiles. De plus, ces projets devront contribuer à verdir le territoire. Ces investissements verront également à assurer l'acce?s à des quartiers durables et à faire la transition vers une e?conomie verte, circulaire et responsable.



SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 10:30 et diffusé par :