Venturis Therapeutics, Inc. dépose quatre demandes de nouveaux brevets liés à l'utilisation de l'angiogenèse thérapeutique dans le traitement de maladies liées au virus de la Covid-19 et ainsi qu'à d'autres virus





DALLAS, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Venturis Therapeutics, Inc. (« VT ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé quatre demandes de brevets provisoires liés au traitement et/ou à la prévention de maladies d'origine virale liées au virus de la Covid-19 ainsi qu'à d'autres virus. Ces demandes de brevet visent les domaines généraux suivants : lésions cardiaques et accidents vasculaires cérébraux d'origine virale ; syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ; dysfonction intestinale ou lésions des cellules épithéliales intestinales ; et dysfonction ou insuffisance rénale.

Au cours des derniers mois, l'équipe de VT a examiné de nombreux rapports et données préliminaires de professionnels de la santé du monde entier concernant les maladies liées aux dommages causés aux cellules épithéliales et aux tissus microvasculaires par le virus de la Covid-19. Ces dommages sont constatés chez des patients de plusieurs groupes d'âge à la fois pendant et après une récupération apparente du virus de la Covid-19 et chez des patients ayant présenté des symptômes viraux sévères ou légers. Ces maladies d'origine virale comprennent, entre autres, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance organique, la fibrose, les caillots sanguins soudains et l'ischémie cellulaire et tissulaire. VT possède de nombreuses années d'expérience dans l'utilisation de l'angiogenèse thérapeutique dans le traitement et la régénération des cellules et tissus épithéliaux et microvasculaires ischémiques et/ou endommagés.

VT espère que ces nouveaux brevets, combinés aux autres brevets de VT tel que ses brevets existants sur les AVC, lui permettront de renforcer le développement de ses méthodes et thérapies actuelles et de nouvelles percées thérapeutiques pour traiter ces affections mortelles et éprouvantes chez de vastes populations de patients. Avec ces propositions de brevet et ses brevets existants, VT cherche à se positionner en première ligne parmi les entreprises du secteur privé qui luttent contre les effets dévastateurs de ces maladies.

À PROPOS DE VENTURIS THERAPEUTICS

Venturis Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique développant des candidats médicaments à base de protéines pour traiter des maladies telles que les plaies diabétiques, les maladies coronariennes graves, les maladies des artères périphériques, la dysfonction érectile, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies du disque vertébral et les maladies liées aux dommages d'origine virale des cellules épithéliales et des tissus microvasculaires. L'ingrédient pharmaceutique actif (IPA) de nos candidats médicaments est la FGF-1, une protéine humaine qui stimule la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, augmentant ainsi l'apport sanguin aux organes et tissus ischémiques.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou prévus. Par exemple, les déclarations portant sur les attentes concernant de nouvelles recherches, la progression des essais cliniques ou de futures initiatives commerciales sont des déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats réels comprennent, entre autres, l'approbation par la FDA des candidats médicaments de Venturis, l'acceptation commerciale des produits de Venturis par les clients, les nouveaux développements de l'industrie, les revenus futurs, les dépenses futures, les marges futures, l'utilisation de la trésorerie et les performances financières. Par ailleurs, tant que les activités de Venturis ne généreront pas de flux de trésorerie positifs, la société dépendra de la mobilisation de capitaux pour financer ses activités et respecter ses obligations en temps voulu. Rien ne garantit que Venturis sera en mesure de mobiliser les capitaux nécessaires le cas échéant.

