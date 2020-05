La première solution de biocontrôle de Biotalys s'avère cohérente et très efficace dans le cadre du programme mondial d'essais menés sur le terrain pour les fruits et légumes





BioFun-1 fournit aux cultivateurs un nouveau mode d'action pour lutter contre l'augmentation de la résistance aux fongicides

Un biofongicide innovant et respectueux de l'environnement pouvant être appliqué avant et après la récolte

GAND, Belgique, 06 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, société transformatrice spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, a annoncé aujourd'hui les résultats de plus de 100 essais sur le terrain menés sur son premier biofongicide révolutionnaire Biofun-1, un produit en bonne voie d'être lancé aux États-Unis en 2022, avec ensuite des lancements sur le marché mondial. En élaborant une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, Biotalys vise à aider les agriculteurs à protéger leurs rendements et à réduire leurs déchets alimentaires en prévenant les pertes de cultures et en étendant la protection après la récolte grâce à des produits durables et sûrs.

En 2018, Biotalys a démontré que Biofun-1 apportait une protection compétitive et cohérente contre la Botrytis cinerea comparativement aux fongicides chimiques commerciaux, et que cette solution était par ailleurs plus efficace que les bio-produits employés dans plusieurs cultures et régions. En 2019, la société a élargi son programme d'essais et confirmé ainsi une efficacité et une régularité élevées par rapport aux produits chimiques commerciaux de référence et aux programmes de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) sur une pluralité d'agents pathogènes, de cultures et de régions.

Le programme d'essais sur le terrain 2019 a été mené aux États-Unis et dans plusieurs pays européens clés. Il a été scindé en plus de 50 essais d'efficacité contre des ravageurs importants tels que la Botrytis cinerea ou le mildiou poudreux. Ces maladies ont un impact considérable sur les rendements et la qualité d'un large éventail de cultures de fruits et légumes et sont à l'origine d'importantes pertes alimentaires, avant et après la récolte.

Dans les applications en solo, le biofongicide proposé par Biotalys, Biofun-1, assure une protection efficace contre plusieurs agents pathogènes dans la majorité des essais (plus de 85%) par rapport au témoin non traité. Biofun-1 a généré une courbe dose/réponse propre, qui permet une modulation du débit de dose afin de s'adapter aux conditions de pression pathogènes. Sous la pression d'une atteinte majeure, la hausse du débit de dose assure une protection comparable à la référence chimique sans poser la difficulté des résidus pour les cultivateurs.

Dans 89% des essais, le programme de LAI avec rotation de Biofun-1 et fongicides commerciaux a été réalisé dans les mêmes conditions que le programme de LAI à base de produits chimiques standard, pour un rendement, une qualité de fruit et une durée de vie post-récolte comparables, tandis que la réduction des résidus chimiques a pu atteindre 68%.

Hans-Jürgen Rosslenbroich, conseiller indépendant de la société, fort de plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits, y compris des produits biologiques, a commenté : « Le mode d'action innovant du nouveau biofongicide de Biotalys a démontré un contrôle dose-dépendant de maladies végétales aux conséquences économiques importantes telles que le Botrytis et le mildiou poudreux dans les essais en champ ouvert. Le contrôle par dose des maladies végétales dans les essais sur le terrain guère visibles avec les produits biologiques, en particulier lorsqu'ils sont basés sur des organismes vivants, constitue une étape importante du processus de développement et pourrait être un facteur de distinction unique pour ce biofongicide innovant proposé par Biotalys ».



Le prochain programme d'essais sur le terrain est déjà en cours. Couvrant plus de 150 essais sur le terrain dans diverses cultures et conditions environnementales en Europe, en Afrique du Sud et aux États-Unis, le programme d'essais sur le terrain réalisé en 2020 soutiendra l'ensemble de données sur l'efficacité réglementaire et se concentrera sur l'activité intrinsèque du biofongicide, la validation et la caractérisation de l'efficacité sur le terrain, ainsi que l'impact du positionnement de fin de saison au niveau des fruits et légumes récoltés. Ce programme d'essais sur le terrain complète les études de sécurité du produit en cours qui accompagneront les dossiers d'homologation dont le dépôt est prévu dans le courant de l'année aux États-Unis et en Europe, ainsi que le développement et la mise en oeuvre de la chaîne d'approvisionnement du produit.

Luc Maertens, directeur des opérations de Biotalys, a ajouté : « Ces résultats indiquent clairement le potentiel unique dont est dotée notre puissante plateforme technologique pour fournir de nouvelles solutions de protection des cultures et des aliments. Notre premier biofongicide apporte aux cultivateurs un produit fiable et innovant, avec un mode d'action capable de maximiser la production de fruits et légumes de haute qualité. Le prolongement de la durée de conservation de ces fruits et légumes savoureux et attrayants, auquel s'ajoutent des niveaux de résidus considérablement réduits, accroît significative la valeur tout en répondant aux besoins des consommateurs et des cultivateurs, en réduisant les déchets alimentaires et en assurant l'exportation à l'échelle mondiale ».

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire est sûr et durable. Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, Biotalys développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette. Combinant les caractéristiques de haute performance et la cohérence des produits chimiques avec le profil d'innocuité propre des produits biologiques, Biotalys fournit des agents idéaux de protection des cultures pour les applications avant et après la récolte. Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Flanders Institute for Biotechnology) et a levé à ce jour 61 millions d'euros (66 millions de dollars américains) auprès d'investisseurs internationaux spécialisés. La Société est implantée dans le cluster de biotechnologies de Gand, en Belgique. Davantage d'informations sont disponibles sur www.biotalys.com .

