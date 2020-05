AUM LifeTech et AUM BioTech lancent le programme de recherche « Knockdown Coronavirus »





Cette initiative basée à Philadelphie facilitera la recherche sur le SRAS-CoV-2 pour mettre au point une thérapie antivirale contre la COVID-19 en utilisant la technologie FANA ASO de silençage de l'ARN

PHILADELPHIE, 6 mai 2020 /CNW/ - La pandémie de coronavirus a considérablement perturbé la vie quotidienne dans la plupart des pays du monde, ce qui a entraîné une grave crise sanitaire et économique. AUM LifeTech, Inc, une société de biotechnologie au stade préclinique qui développe des thérapies basées sur l'ARN, et AUM BioTech, LLC, une société en démarrage de recherche génétique, ont lancé conjointement un programme de recherche intitulé Knockdown Coronavirus dans le but de mettre au point un traitement contre la COVID-19. Dans le cadre de cette initiative, les deux sociétés basées à Philadelphie mettent des produits de recherche autogènes de silençage de l'ARN -- qui reposent sur la technologie des oligonucléotides antisens constitués d'acides 2?-déoxy-2?-fluoro-b-D-arabinonucléiques (ci-après « technologie FANA ASO ») -- à la disposition de la communauté internationale des chercheurs sur le coronavirus afin de faciliter la recherche et d'accélérer la mise au point d'un traitement.

AUM LifeTech s'efforce actuellement, en partenariat avec plusieurs collaborateurs, de mettre au point un traitement contre la COVID-19. Les outils de recherche dernière génération d'AUM BioTech sur le silençage de l'expression génique ont la capacité de détruire sélectivement l'ARN du virus. De plus, la technologie de ciblage de l'ARN d'AUM BioTech peut être utilisée pour effectuer un dépistage génétique à haut débit afin d'identifier la fonction des gènes viraux et hôtes et d'aider à identifier de nouvelles cibles pour la mise au point d'un traitement contre la COVID-19.

« Nous sommes très heureux de lancer ce programme et de rendre service à la communauté scientifique mondiale, qui travaille sans relâche pour trouver un remède contre la COVID-19 en ces temps difficiles et sans précédent », a déclaré Veenu Aishwarya, fondateur et directeur général d'AUM LifeTech, Inc. et d'AUM BioTech, LLC. « La technologie de ciblage de l'ARN fonctionne en réduisant au silence (en détruisant) l'ARN qui joue un rôle crucial, ce qui provoque une perte de fonction et ainsi inhibe la réplication et la transmission virales. Nous sommes très fiers de proposer notre plateforme de silençage de l'ARN, afin de mieux comprendre la biologie du SRAS-CoV-2 et son interaction avec l'hôte. Notre objectif est d'apporter notre expertise et de mettre à disposition nos ressources pour faciliter la recherche dans l'espoir de développer une thérapie antivirale potentielle contre la COVID-19 au moyen de notre technologie FANA ASO autogène. Nous nous efforçons en outre activement de nouer de nouvelles alliances et invitons la communauté scientifique à s'associer à nous pour abattre le coronavirus et vaincre la COVID-19. »

Renseignements sur :

Les partenariats de développement thérapeutique contre la COVID-19 : https://www.aumlifetech.com/COVID-19/

Les outils de recherche préclinique et la découverte de médicaments contre la COVID-19 : https://www.aumbiotech.com

Le Dr John Rossi, membre du conseil consultatif scientifique d'AUM LifeTech, est un éminent scientifique spécialisé dans les maladies infectieuses qui travaille à la mise au point de traitements ciblant l'ARN pour le VIH. Son expertise est mondialement reconnue. Le Dr Rossi est titulaire de la chaire de recherche de la famille Lidow et de la chaire Morgan et Helen Chu Dean de la Irell and Manella Graduate School de l'Institut de recherche Beckman à City of Hope, en Californie. Il est également professeur et directeur du département de biologie moléculaire et cellulaire de l'Institut de recherche Beckman. « Le coronavirus est un virus à ARN. Nous avons par le passé montré et publié que la technologie autogène FANA ASO d'AUM peut inhiber la réplication du VIH (qui est également un virus à ARN) en ciblant sélectivement l'ARN du VIH sans montrer de réponse immunitaire apparente, a déclaré le Dr Rossi. Nous avions éprouvé une grande satisfaction en constatant l'utilité et l'efficacité de la technologie génétique employée dans nos applications anti-VIH. Contrairement à l'approche par anticorps qui cible les protéines et dont le développement peut parfois prendre plus de temps, les approches basées sur les acides nucléiques ciblent directement l'ARN viral et peuvent potentiellement aider à mettre au point un traitement en un temps relativement plus court. Nous sommes convaincus que la plateforme de silençage de l'ARN d'AUM, qui repose sur la technologie FANA ASO, peut être utilisée efficacement pour comprendre la biologie du SRAS-CoV-2, identifier les cibles critiques et faciliter la mise au point d'un traitement contre la COVID-19. La perspective de voir les FANA ASO antigènes faire office d'agents contre le coronavirus nous enthousiasme beaucoup.

AUM LifeTech travaille avec des scientifiques de l'université McGill, au Canada, sur un projet relatif à la COVID-19 reposant sur la technologie FANA ASO. Le Dr Masad Damha est l'éminent professeur de chimie James McGill à l'université McGill ainsi que le membre fondateur du conseil consultatif scientifique d'AUM LifeTech. Il est mondialement reconnu pour le développement de diverses chimies d'acides nucléiques dernière génération et est l'inventeur de la technologie FANA. « McGill est un chef de file dans le développement de chimies médicinales innovantes. En collaboration avec le Dr Jerry Pelletier, nous avons identifié certaines cibles clés et nous évaluons actuellement des FANA ASO autogènes pour cibler le SRAS-CoV-2. Nous sommes impatients de travailler avec AUM LifeTech pour progresser dans la mise au point d'un traitement contre la COVID-19 », a déclaré le Dr Damha.

À propos d'AUM LifeTech, Inc. : AUM LifeTech est une société de biotechnologie américaine qui utilise la technologie FANA ASO de silençage de l'ARN autogène pour développer des solutions dans divers domaines des sciences de la vie, notamment la recherche biomédicale, la médecine, l'agriculture et l'aquaculture. Plus précisément, les produits sur mesure d'AUM comprennent la prochaine génération d'outils génétiques innovants dans le domaine du silençage et de la manipulation de l'expression génique à des fins de recherche biomédicale et de développement thérapeutique. Les produits de silençage de l'ARN reposant sur la technologie FANA permettent d'accélérer la découverte de cibles et le développement de médicaments.

À propos d'AUM BioTech, LLC. : AUM BioTech est une entreprise de biotechnologie basée à Philadelphie qui propose des outils de recherche génétique dernière génération dans le domaine du silençage et du contrôle de l'expression génique.

Personne-ressource :

AUM LifeTech, Inc.

Communications@aumlifetech.com

www.aumlifetech.com

AUM BioTech, LLC.

CustomerCare@aumbiotech.com

www.aumbiotech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163760/AUM_LifeTech_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163761/AUM_BioTech_Logo.jpg

SOURCE AUM LifeTech, Inc. and AUM BioTech, LLC.

Communiqué envoyé le 6 mai 2020 à 10:09 et diffusé par :