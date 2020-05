Saint-Laurent contribue à hauteur de 2,2 M$ au plan de redressement financier de Montréal lié à la COVID-19





SAINT-LAURENT, QC, le 6 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du plan de redressement financier demandé par la Ville de Montréal le 23 avril dernier pour pallier les impacts de la pandémie de la COVID-19, l'administration laurentienne a contribué à hauteur de 2,2 M$ sur les 28,7 M$ attendus des arrondissements. En raison des critères établis par la Ville pour déterminer la contribution de chaque arrondissement, Saint-Laurent apporte ainsi la plus grosse contribution à Montréal après Ville-Marie dans le cadre de cet exercice.

« Nous ne ménageons aucun effort pour venir en aide à la population durant ces temps de crise liée à la pandémie de la COVID-19. Les citoyens comptent plus que jamais sur nos services pour faire face à cette situation inédite. En même temps, au moment où nos citoyens en subissent les impacts, Saint-Laurent est appelé comme les autres arrondissements à contribuer à l'effort financier demandé par la Ville de Montréal. Néanmoins, nous faisons face à des coûts supplémentaires liés aux urgences et certains revenus, notamment fonciers, sont en baisse. Tout cela pèse lourd sur nos finances et la crise actuelle rend l'équilibre budgétaire fragile. Nos équipes ont donc travaillé très fort pour réévaluer leurs besoins budgétaires afin de pouvoir soutenir la relance et offrir de nouveau la majorité de nos services dès que nous en aurons le feu vert. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Pour rappel, le plan financier de la Ville de Montréal prévoit un objectif d'économies à hauteur de 123,4 M$, dont 28,7 M$ en provenance des arrondissements, soit une diminution globale de 3,1 % des budgets consentis aux services corporatifs et aux arrondissements.

Les mesures et pistes d'économie sont essentiellement réparties comme suit :

1,6 M$ liés à la réduction de banques d'heures prévues pour l'animation et la tenue des activités, actuellement suspendues en raison de la COVID-19, du côté des sports, des loisirs, de la culture et des bibliothèques.

0,6 M$ d'économies importantes du côté de contrats suspendus pour l'entretien des immeubles municipaux qui sont actuellement fermés en raison de la pandémie, dont la Bibliothèque du Boisé, la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, le Complexe sportif et le Centre des loisirs.

Ces propositions de rationalisation ont été prises en suivant deux principes :

D'une part, la priorité a été de minimiser les impacts sur les services directs aux citoyens. Ainsi, malgré l'application de ces propositions, l'arrondissement sera en mesure de reprendre ses activités à 100 % sans diminution de services dès que la situation le permettra.

D'autre part, l'administration laurentienne a tenu à conserver l'ensemble de ses employés et postes permanents et à maintenir son lien d'emploi avec les employés occasionnels afin de bénéficier de leur expertise pour assurer le succès de la relance et remettre rapidement en place son offre de services habituelle.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

