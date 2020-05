La caméra thermique de DERMALOG : une solution pour renforcer la sécurité dans les maisons de soins





- Le Covid-19 montre actuellement à quel point il est important de prévenir autant que possible la propagation des infections. Les maisons de retraite et de soins infirmiers sont confrontées à un grave défi, car le personnel est en contact étroit avec des personnes particulièrement fragiles. Tout élément indiquant que les soignants, les visiteurs ou les bénéficiaires des soins présentent des symptômes de maladie est important. Le fournisseur allemand de maisons de soins Katharinenhof utilise les solutions de détection de fièvre de DERMALOG pour améliorer sa protection sanitaire.

HAMBOURG, Allemagne, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Avec sa caméra de détection de la fièvre, DERMALOG a développé une solution qui mesure les températures corporelles avec rapidité et précision pendant la marche et peut considérablement réduire le risque de propagation des infections dans de nombreux domaines. Katharinenhof gère des établissements de soins d'une capacité d'environ 2 500 lits dans cinq États fédéraux allemands et a récemment commencé à utiliser le système DERMALOG pour protéger son personnel et ses résidents du Covid-19.

Toutes les personnes qui entrent dans la maison de retraite Katharinenhof am Hirschpark à Hambourg contrôlent leur fièvre sans contact avec DERMALOG. Le système de la société de biométrie allemande mesure la température corporelle en moins d'une seconde en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. Si une température élevée est détectée, le système déclenche une alarme. La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra. La caméra de détection automatique de la fièvre de DERMALOG ne nécessite pas de personnel et, par conséquent, garantit une sécurité supplémentaire.

« Si le système détecte de manière fiable qu'il existe une menace potentielle lors de l'entrée dans notre installation, il protègera en fin de compte des vies humaines. C'est pourquoi nous attendons beaucoup de ce système de détection de la fièvre », a déclaré Claus Heydebreck, manager de Katharinenhof am Hirschpark.

La caméra thermique de DERMALOG a été initialement développée pour les contrôles aux frontières et les aéroports. « Cependant, les caméras sont de plus en plus utilisées dans les maisons de retraite et les maisons de soins pour protéger leurs résidents au moyen de contrôles de la fièvre », explique Günther Mull, CEO de DERMALOG. De plus, ce système de détection de la fièvre est déjà utilisé dans plus de 40 pays pour l'accès aux magasins, bureaux, salles de production, terrains de sport, lieux d'événements et hôpitaux.

